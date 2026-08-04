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美國7月ISM製造業採購經理人指數升至55.6，製造業加速擴張，再加上美國總統川普取消對伊朗攻擊計畫，帶動國際油價重挫。然而，台股今（3）日開盤下跌294點、0.6%，來到43092點。截至9時15分，台股跌幅擴大，跌368點，來到43018點，持續下壓43K大關，成交量2612億元。台積電開盤下跌35元，來到2335元。截至9時15分，台積電已跌45元，跌至2325元。川普2日表示，美國與伊朗將於3日舉行會談，但拒絕為達成協議設定最後期限，並稱已取消一場原本即將發動的攻擊，希望能盡快透過談判，推動荷姆茲海峽重新開放。道瓊工業平均指數8月3日終場上漲1.32%、收53,178.41點，創歷史收盤新高；那斯達克指數上漲2.13%、收25,913.90點，創7月15日以來收盤新高；標準普爾500指數上漲1.48%、收7,600.50點，直逼6月2日的歷史收盤高的7,609.78點；費城半導體指數上漲1.05%、收11,430.35點。台積電ADR上漲 0.46% ，台指期夜盤下跌 67點。