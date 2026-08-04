美國川普政府再推「瘦身」措施，傳國務院計畫關閉5處海外外交據點，包括日本名古屋領事館、加拿大溫尼伯領事館及印尼棉蘭領事館等，引發外界關注，美國是否正在縮減全球外交布局。
根據《路透社》3日引述知情人士報導，美國國務院通報國會，準備關閉數個海外外交機構，亦是川普政府「美國優先」（America First）政策的一環，目標是重新檢視外交資源配置，降低成本，並將有限的資源，更多集中到重要的戰略地區。
此次可能關閉的據點包括：駐日本名古屋領事館、駐加拿大溫尼伯領事館、駐印尼棉蘭領事館、駐喀麥隆杜阿拉外交辦事處、駐格瑞那達聖喬治大使館。
報導指出，川普政府認為，部分海外外交使領館規模較小、成本卻高，與實際效益不成正比，所以希望透過關閉或整併，降低政府支出。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）過去也曾支持縮減政府規模、降低行政成本的舉措，認同國務院需要重新調整運作模式，以符合川普政府的外交方向。
不過，這項計畫也遭到民主黨以及部分外交、國安人士批評，警告關閉海外據點有可能削弱美國在當地的存在感，降低與盟友、夥伴國家的互動能力，不排除讓中國、俄羅斯等競爭對手，有機會填補美國留下的影響力空間。
批評者認為，所謂外交據點，不是只有處理簽證等行政業務，而是也扮演情報收集、外交關係維繫、推動商業交流等重要角色，過度削減恐有損美國長期戰略利益。
川普政府目前正全面推動政府效率改革，從削減聯邦機構人力、裁撤部分計畫，到重新檢討海外支出，外交體系也成為改革目標之一。
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此次可能關閉的據點包括：駐日本名古屋領事館、駐加拿大溫尼伯領事館、駐印尼棉蘭領事館、駐喀麥隆杜阿拉外交辦事處、駐格瑞那達聖喬治大使館。
報導指出，川普政府認為，部分海外外交使領館規模較小、成本卻高，與實際效益不成正比，所以希望透過關閉或整併，降低政府支出。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）過去也曾支持縮減政府規模、降低行政成本的舉措，認同國務院需要重新調整運作模式，以符合川普政府的外交方向。
不過，這項計畫也遭到民主黨以及部分外交、國安人士批評，警告關閉海外據點有可能削弱美國在當地的存在感，降低與盟友、夥伴國家的互動能力，不排除讓中國、俄羅斯等競爭對手，有機會填補美國留下的影響力空間。
批評者認為，所謂外交據點，不是只有處理簽證等行政業務，而是也扮演情報收集、外交關係維繫、推動商業交流等重要角色，過度削減恐有損美國長期戰略利益。
川普政府目前正全面推動政府效率改革，從削減聯邦機構人力、裁撤部分計畫，到重新檢討海外支出，外交體系也成為改革目標之一。