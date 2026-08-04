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洛杉磯道奇從底特律老虎換來兩屆美聯賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），原本就豪華的投手陣容再次升級，也讓其他爭冠球隊面臨更大壓力。不過交易大限仍有多筆補強可能影響10月戰局，從王牌先發、打擊王到攻守兼備捕手，以下依照季後賽影響力，整理最可能幫助球隊挑戰道奇的6筆交易。排名第一的是高斯曼（Kevin Gausman）加盟芝加哥小熊。高斯曼本季戰績與防禦率並不特別突出，但仍具備大量三振能力與季後賽經驗，能直接站上小熊輪值最前端。若他與今永昇太、波伊德（Matthew Boyd）保持健康，小熊至少擁有在短系列賽連續推出高品質先發的條件，降低與道奇比拚投手深度時的落差。第二名是費城人取得厄萊茲（Luis Arraez）。費城人本季打線整體打擊率不理想，阿拉耶茲卻持續維持聯盟頂尖的擊球與上壘能力。他雖缺乏長打，但能減少三振、延長局數，讓哈波（Bryce Harper）與舒瓦伯（Kyle Schwarber）獲得更多帶打點機會。第三名是梅伊（Dustin May）轉戰密爾瓦基釀酒人。梅伊過去曾效力道奇，對球隊體系及主力打者並不陌生，目前數據雖只算中段輪值，但釀酒人長期具備投手改造能力，團隊防禦率、三振與每局被上壘率也都名列前段。梅伊不必成為真正王牌，只要穩定擔任第四號先發，就能讓釀酒人在漫長季後賽中保有更多調度空間。第四名是湯瑪斯（Lane Thomas）加盟亞特蘭大勇士。這筆交易的影響不在於他能成為中心打者，而是提供季後賽需要的功能性。湯瑪斯具備優異臂力與跑壘速度，可以先發面對特定投手，也能在比賽後段擔任代跑或守備替換。對陣容本來就完整的勇士而言，這類能在一分差比賽中改變細節的球員，往往比一般替補更有價值。第五名是光芒補進捕手希克斯（Liam Hicks）。希克斯本季不只擁有接近3成打擊率，也展現全壘打與打點能力，讓光芒在原本已具深度的打線中，再增加一名能攻擊的捕手。球隊同時取得佩拉塔（Freddy Peralta），因此希克斯的價值不只在打擊，也包括與新投手合作、穩定投手群及處理季後賽高壓局面的能力。第六名則是洋基取得賈西亞（Luis García Jr.）。他在離開國民前繳出高長打率，並累積23轟與76分打點，能減輕賈吉（Aaron Judge）及史坦頓（Giancarlo Stanton）的進攻壓力。洋基要先從競爭激烈的美聯突圍，才有機會在世界大賽挑戰道奇，但賈西亞提供穩定左打火力，能讓打線不再過度依賴少數明星。