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香港傳奇女星葛蘭（本名張玉芳）驚傳於8月3日過世，享耆壽93歲。據港媒報導，香港作家鄧小宇昨在臉書證實她過世消息，葛蘭和富商高福全在英國倫敦結婚生子後宣布息影，曾有「曼波女郎」稱號，代表作品有《曼波女郎》、《青春兒女》、《野玫瑰之戀》、《星星月亮太陽》等。鄧小宇在臉書發文，證實葛蘭已於3日下午安詳離世，他寫下：「Grace，妳的影迷永遠懷念妳。」消息曝光後引來大批影迷留言。葛蘭出生於1933年，活躍於50年代，自幼才華洋溢，還曾向崑劇名家俞振飛學習崑曲，也接受西洋的聲樂訓練，奠定了她在華語影壇的音樂、表演基礎，葛蘭主演許多經典電影，被譽為一代歌舞巨星，代表作品有《曼波女郎》、《青春兒女》、《野玫瑰之戀》、《星星月亮太陽》等，更曾受邀客串好萊塢電影《傭兵戰場》（Soldier of Fortune），成為首位登上美國電視台的華人女演員。只不過葛蘭在1964年嫁給富商高福全後就引退了。即便息影，葛蘭的影響力依舊深遠，2018年好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》中的插曲〈我要你的愛〉、〈我要飛上青天〉就是她的歌，又讓新一代的觀眾再次認識了這位巨星。