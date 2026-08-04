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徐佳青狠批白營潑髒水：希望委員多做一點功課

徐佳青： 行程沒有一天休息 忙考察華語文中心

民眾黨立法院黨團近日批評，僑委會委員長徐佳青出國考察26天，旅經7國、花費公帑115萬，考察報告卻只有空泛的5頁。對此，徐佳青今（4）日回擊，她的報告長達30頁，26天考察沒有一天休息過，民眾黨索資明知報告有30頁，卻還是對她潑髒水。而至於網路上為何只有簡要版5頁？徐佳青回應是根據前任僑委長的規定。徐佳青今上《POP撞新聞》專訪表示，民眾黨團在開記者會時才跟她要完整考察報告，該報告超過30頁，但白營開記者會反而用的是5頁簡易版，根本是對她潑髒水。至於為什麼網路上只有5頁版的報告？徐佳青提到，前任委員長陳士魁2015年規定，基於報告的機密性質，網路上只有簡要版，精細版不上傳，但可提供立委索資。徐佳青說，希望委員多做一點功課，說她「爽玩」，但她26天行程一天都沒休息，每一個站最多只能停2、3天。而在專訪中，徐佳青還拿出第一任委員長章孝嚴過去出國考察的「電報」報告，只有一紙公文短短數行，她直言：「以前委員長出國哪有在做報告的啦？」徐佳青談及此行行程也提到，她這趟赴美第一個行程就是在亞特蘭大開全美華語文中心研討會達3天，其中還和國務院開會一次，國務院希望還有更多州都有社區的華語文中心。徐佳青表示，美國第二個行程是參加紐約僑社的年會，這些僑民都是醫師，每年還都去中華民國的邦交國做義診，要不要珍惜他們？一定要往下紮根，多認識第三代、第四代，提供他們更多誘因來認識台灣。一到羅馬又直奔拿坡里，為拓點新的華語文中心考察師資數量，接著又到波蘭、捷克、法國、英國的華語文中心考察。