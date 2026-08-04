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4天取消6.5萬人次 住宿業損失9億日圓

旅館沒有明顯受損 仍有一半訂單取消

2016年震災後重建 又遇疫情、物價上漲

業者籲以旅遊、購買特產支持熊本

日本熊本縣7月28日發生強震後，觀光產業也遭受嚴重衝擊。熊本縣政府最新統計顯示，地震發生後短短4天內，全縣住宿設施共接獲約6萬5500人次取消訂房，損失金額高達約9億日圓。即使部分旅館並未受到實質災損，仍因旅客擔憂安全而大量退訂。其中一間曾在2016年熊本地震中遭到重創的老字號溫泉旅館，如今又面臨新一波退訂潮。業者感嘆，才剛走過震災10週年、準備重新出發，卻再度遭遇重擊。根據熊本新聞、朝日電視台報導，熊本縣政府透過地方政府及相關產業團體進行調查，並在3日下午召開的災害對策本部會議中公布結果。統計顯示，自7月28日地震發生至31日止，熊本縣內住宿設施接獲的取消訂房數量約達6萬5500人次，退訂金額合計約9億日圓。由於8月正值日本暑假及盂蘭盆節旅遊旺季，原本是一年中住宿需求最高的時期，大量取消訂房也讓當地旅館、飯店及溫泉業者承受沉重壓力。南阿蘇村在此次地震中觀測到最大震度5弱，所幸未傳出嚴重災情。不過，當地觀光業已明顯受到波及。位於南阿蘇村地獄溫泉、創業超過200年的老字號旅館「青風莊」，以知名溫泉「雀之湯」吸引全日本溫泉愛好者。由於泉水中帶有泥、硫磺氣體，且同時湧出冷泉調節溫度，被業者形容為可直接浸泡於源頭的「奇蹟之湯」。此次地震幾乎未造成旅館設施損壞，但業者基於安全考量，仍自主停業3天，之後才重新開門營業。然而，旅館社長河津誠表示，停業期間取消訂房的電話接連不斷，目前已有約一半訂單被取消，確定損失達數千萬日圓。他說，8月原本是一年中最能穩定預估營收的月份，如今暑假旺季幾乎被打亂，秋季旅遊、年末年初的訂房狀況也完全看不清楚。青風莊過去10年來已多次遭遇重大考驗。2016年熊本地震及後續豪雨造成旅館後方山坡崩塌，土石流直接沖入旅館範圍，業者只能從清除泥土與瓦礫開始重建。部分設施重新營業後，又接連遭遇新冠疫情、能源與原物料價格上漲等問題。河津誠感嘆，今年4月才剛迎來熊本地震10週年，原以為終於挺過最艱困的階段，準備進一步改善旅館及觀光環境，「沒想到又像被絆了一跤，老天爺這次的玩笑開得有些過頭了」。面對觀光客大量退訂，河津誠呼籲，外界不必急於現在前往災區，但未來情況穩定後，可透過安排九州及熊本旅遊、購買當地農特產品等方式支持地方復甦。他表示，即使無法親自到訪，也有許多不同的援助方式，「希望大家慢慢把支持熊本的想法放在心中，等到適合的時候再付諸行動，這都能幫助熊本逐步重新站起來」。