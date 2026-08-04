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2026年AAA（Asia Artist Awards／亞洲明星盛典），即將於12月5日至6日二度在高雄世運舉辦。而繼日前公布的RESCENE、ITZY、KiiiKiii、Hearts2Hearts等超狂卡司後，今（4）日主辦單位再宣布新一波陣容，4組超人氣男團RIIZE、ZEROBASEONE、TXT（TOMORROW X TOGETHER）、ALPHA DRIVE ONE都將出席，其中然竣還將以TXT及solo歌手的雙重身分登台，讓粉絲都超期待。AAA主辦單位今日再度宣布第四波的全新陣容，4組男團RIIZE、ZEROBASEONE、TXT、ALPHA DRIVE ONE都將出席，其中然竣除了與團隊的表演外，還將以solo身分帶來精采演出。本屆主持人將由池昌旭攜手IVE成員張員瑛，目前公開的陣容有ATEEZ、&TEAM、LNGSHOT、ITZY、Hearts2Hearts、RESCENE、KiiiKiii，以及韓劇《愛情怎麼翻譯？》主演金宣虎、高允貞擔任頒獎嘉賓，超狂陣容引發外界期待。而票價與售票時間則尚未公布，未來預計將陸續公開更多演出與出席名單。