劍湖山渡假大飯店宣布攜手日本經典動漫《名偵探柯南》，推出日本海外獨家官方授權的「名偵探柯南主題房」，共打造5款主題、20間房間，並同步規劃角色限定下午茶、見面會、握手會及周邊商品專區，主題房已於8月3日開放預訂讓。
5款柯南主題房登場 全館共20間
本次聯名主題房分別以「少年偵探團」、「怪盜基德」、「關東高中生名偵探」、「關西高中生名偵探」，以及擁有三種身分的神祕男子「安室透」為主題，將不同角色與故事場景融入房內設計，全館共推出20間主題房。
入住主題房即可獲得期間限定「獨家入住收藏特典」，內容包括6款隨機角色透卡、主視覺房卡套，以及6款隨機角色場景房卡。主題房已於8月3日開放預訂，凡在8月底前完成訂房並入住，還可加贈聯名限定版柯南毛氈提袋。
柯南、小蘭、安室透化身下午茶 每款350元
飯店一樓中庭酒吧也同步推出5款《名偵探柯南》角色限定下午茶，依照角色特色設計不同餐點。其中，柯南主題餐點為藍橘莓糖氣泡飲搭配檸檬塔，小蘭為可可歐蕾搭配草莓蛋糕，安室透則推出伯爵冰茶與三明治組合。
每款下午茶售價350元，隨餐附贈人物午茶限定特典，內容包括人物立卡、收藏卡及杯墊，讓粉絲享用餐點的同時，也能收藏限定周邊。
角色見面會、握手會登場 消費滿399元送海報
除了主題住宿及限定下午茶外，飯店也將舉辦柯南角色午茶見面會、握手會等活動，讓粉絲近距離與角色互動及拍照。飯店二樓JR小鋪則設置「柯南商品專區」，販售各式《名偵探柯南》周邊商品，單筆消費滿399元，即可獲得限量隨機角色海報。
「柯南主題房住宿專案」將於2026年8月7日開放入住，兩人成行、一泊二食，每房5000元，專案包含自助早餐及柯南限定下午茶。第三人起需加價，大人每人1300元、兒童每人1100元，兒童適用年齡為5歲至12歲。
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本次聯名主題房分別以「少年偵探團」、「怪盜基德」、「關東高中生名偵探」、「關西高中生名偵探」，以及擁有三種身分的神祕男子「安室透」為主題，將不同角色與故事場景融入房內設計，全館共推出20間主題房。
入住主題房即可獲得期間限定「獨家入住收藏特典」，內容包括6款隨機角色透卡、主視覺房卡套，以及6款隨機角色場景房卡。主題房已於8月3日開放預訂，凡在8月底前完成訂房並入住，還可加贈聯名限定版柯南毛氈提袋。
飯店一樓中庭酒吧也同步推出5款《名偵探柯南》角色限定下午茶，依照角色特色設計不同餐點。其中，柯南主題餐點為藍橘莓糖氣泡飲搭配檸檬塔，小蘭為可可歐蕾搭配草莓蛋糕，安室透則推出伯爵冰茶與三明治組合。
每款下午茶售價350元，隨餐附贈人物午茶限定特典，內容包括人物立卡、收藏卡及杯墊，讓粉絲享用餐點的同時，也能收藏限定周邊。
除了主題住宿及限定下午茶外，飯店也將舉辦柯南角色午茶見面會、握手會等活動，讓粉絲近距離與角色互動及拍照。飯店二樓JR小鋪則設置「柯南商品專區」，販售各式《名偵探柯南》周邊商品，單筆消費滿399元，即可獲得限量隨機角色海報。
「柯南主題房住宿專案」將於2026年8月7日開放入住，兩人成行、一泊二食，每房5000元，專案包含自助早餐及柯南限定下午茶。第三人起需加價，大人每人1300元、兒童每人1100元，兒童適用年齡為5歲至12歲。