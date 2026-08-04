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5款柯南主題房登場 全館共20間

▲入住「柯南五大角色主題房」，即贈期間限定【獨家入住收藏特典】，包含房卡套、隨機角色透卡、隨機角色場景房卡。（圖／曼迪提供）

柯南、小蘭、安室透化身下午茶 每款350元

▲期間限定【柯南角色下午茶】五款精緻美味的人氣角色主題餐點，隨餐贈送【人物午茶限定特典】，內容含人物杯墊及隨機角色收藏卡、立卡。（圖／曼迪提供）

角色見面會、握手會登場 消費滿399元送海報

▲【少年偵探團主題房】少年偵探團全員熱血集結！邀您展開一場驚險又刺激的盛夏解謎之旅！（圖／曼迪提供）

▲【怪盜基德主題房】華麗降臨！經典純白與蔚藍調交織，重現月下魔術師的優雅魅力！（圖／曼迪提供）

▲【關西高中生名偵探主題房】平次帥氣自信神情特寫，搭配翡翠綠牆綴點紅葉，重現平次與達山和葉在京都的經典浪漫場景！（圖／曼迪提供）

▲【關東高中生名偵探主題房】經典帝丹藍牆搭配新蘭回憶照片牆，重現名偵探最動人青春篇章！（圖／曼迪提供）

▲【擁有三種身分的神祕男子-安室透主題房】零的魅力降臨！融入「警校五人組」合影，溫暖的琥珀橘色調，完美重現安室透三重身分與警校組羈絆！（圖／曼迪提供）

▲(左上)小蘭：可可歐蕾＋草莓蛋糕-柔軟酸甜的粉色蛋糕，象徵堅定溫暖的守護。(右下)柯南：藍橘莓糖氣泡飲＋檸檬塔-經典西裝藍搭配領結紅，專屬神探的美味！（圖／曼迪提供）

▲(左上)安室透：伯爵冰茶＋美味三明治-清冽冰茶佐職人三明治，蘊含神探溫柔的守護。(右下)毛利小五郎：啤酒氣泡飲＋炸物套餐-暢快氣泡飲佐金黃酥脆炸物…展開沉睡偵探的推理冒險。（圖／曼迪提供）

▲基德：薄荷乳酸冰沙＋精緻慕斯-雪白慕斯藏著難測神祕，在舌尖上展開一場月光下的華麗冒險。（圖／曼迪提供）

劍湖山渡假大飯店宣布攜手日本經典動漫《名偵探柯南》，推出日本海外獨家官方授權的「名偵探柯南主題房」，共打造5款主題、20間房間，並同步規劃角色限定下午茶、見面會、握手會及周邊商品專區，主題房已於8月3日開放預訂讓。本次聯名主題房分別以「少年偵探團」、「怪盜基德」、「關東高中生名偵探」、「關西高中生名偵探」，以及擁有三種身分的神祕男子「安室透」為主題，將不同角色與故事場景融入房內設計，全館共推出20間主題房。入住主題房即可獲得期間限定「獨家入住收藏特典」，內容包括6款隨機角色透卡、主視覺房卡套，以及6款隨機角色場景房卡。主題房已於8月3日開放預訂，凡在8月底前完成訂房並入住，還可加贈聯名限定版柯南毛氈提袋。飯店一樓中庭酒吧也同步推出5款《名偵探柯南》角色限定下午茶，依照角色特色設計不同餐點。其中，柯南主題餐點為藍橘莓糖氣泡飲搭配檸檬塔，小蘭為可可歐蕾搭配草莓蛋糕，安室透則推出伯爵冰茶與三明治組合。每款下午茶售價350元，隨餐附贈人物午茶限定特典，內容包括人物立卡、收藏卡及杯墊，讓粉絲享用餐點的同時，也能收藏限定周邊。除了主題住宿及限定下午茶外，飯店也將舉辦柯南角色午茶見面會、握手會等活動，讓粉絲近距離與角色互動及拍照。飯店二樓JR小鋪則設置「柯南商品專區」，販售各式《名偵探柯南》周邊商品，單筆消費滿399元，即可獲得限量隨機角色海報。「柯南主題房住宿專案」將於2026年8月7日開放入住，兩人成行、一泊二食，每房5000元，專案包含自助早餐及柯南限定下午茶。第三人起需加價，大人每人1300元、兒童每人1100元，兒童適用年齡為5歲至12歲。