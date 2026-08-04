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▲田路路狀態引人擔憂。（圖／翻攝自臉書 田路路）

女星田路路因淡出圈子後，艱難的生活引來關注，日前她接受訪問，提到3年前因疫情的關係，工作幾乎停擺，只好轉而投靠表弟，沒想到卻遭表弟酒後施暴，她連夜逃家，還睡在銀行的ATM空間，相當淒慘。根據《中時新聞網》報導，田路路過去因疫情的關係，原本就難以維持的生計變得更加艱難，只好回三重老家找表弟幫忙，本以為總算有了可以投靠的人，沒想到表弟只要喝醉就會踹門，還會打她的狗，3年前大年初二，表弟又喝醉，在房門外不停地大吼大叫，她只能用棉被蓋住愛犬的嘴，怕又激怒表弟被打，田路路說愛犬是她最後底線，讓她決定要離開這裡。隔天清晨5點，田路路本來打算報警，卻也擔心影響到家人經營的宮廟，最後帶著3千多元流浪街頭，還睡在24小時開放的銀行ATM，並持續了一個多星期，如今她帶著愛犬在台中獨居，靠販售手作龜苓膏重新過生活。