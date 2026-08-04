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洛杉磯道奇在交易大限前取得史庫柏（Tarik Skubal），第一眼看來又是一場強隊對市場的掠奪。兩屆美聯賽揚獎得主加入山本由伸、史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）所在的輪值，道奇原本就足以奪冠的陣容，再多了一名能在短系列賽改變戰局的王牌。然而，這筆交易真正買到的不是例行賽勝場，而是10月多一張幾乎不會失手的先發牌，但史庫柏的到來，也並非解決了所有問題。史庫柏本季繳出7勝5敗、防禦率2.79、WHIP 0.91，儘管曾接受左肘游離體手術，復出後仍維持頂尖三振與控球能力。自2023年以來，他的防禦率與三振率都位居大聯盟最前段，過去兩年6場季後賽先發防禦率僅2.04。道奇原本的問題從來不是缺少大咖，而是無法確定10月能有多少先發投手健康報到。大谷翔平投球計畫暫停，葛拉斯諾也有傷勢疑慮，史庫柏的到來，讓道奇不必把季後賽希望押在所有傷兵同時復原。山本由伸、史庫柏與史奈爾可以直接組成前三戰輪值，其他人反而成為奢侈的保險。道奇付出的代價不小 只是付得起道奇送出外野手霍普（Zyhir Hope）、投手萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith）。依MLB Pipeline評價，霍普是全大聯盟第25名新秀，萊恩排名第68，史密斯則是道奇農場第17名；霍普本季在2A繳出接近3成打擊率，並兼具23轟與18盜，絕不是普通籌碼。問題在於，史庫柏本季結束便能成為自由球員，道奇接手的是剩餘約兩個月球季與季後賽，還得負擔約940萬美元薪資。換句話說，道奇是用農場深度購買一次衝擊三連霸的機會。對一般球隊來說，這可能過於昂貴；對道奇而言，霍普未來再好，也很難在現有外野與爭冠時間表中提供史庫柏今年能帶來的價值。道奇的優勢不只是有錢，而是農場夠深，能送出高順位新秀後仍保留下一波人才。史庫柏把道奇的先發輪值從「豪華但充滿健康變數」，提升為即使少一、兩名投手仍能排出頂級季後賽輪值。這是實質而巨大的升級，也讓任何對手在5戰3勝或7戰4勝系列賽中，都可能連續面對不同類型的王牌。但道奇截止日前沒有換到真正能鎖住第7、8局的頂尖後援，主要額外補強集中在捕手深度。先發再豪華，也不能完全消除短局數比賽中的牛棚波動；若比賽進入後段拉鋸，問題仍可能回到過去兩年最令人不安的投手調度與傷兵風險。道奇真正賺到的，是把最珍貴的新秀價值轉換成最需要的時間。今年10月，若史庫柏幫助球隊完成世界大賽三連霸，霍普日後即使成為明星，這筆交易仍值得；若道奇提前出局、史庫柏季後離隊，它就會從「搶劫」迅速變成一次代價高昂的短租。