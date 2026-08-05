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小孟老師分析今（5）日十二星座運勢，財運方面，金牛座、牡羊座有意外之財，獅子座有機會輕鬆的賺大錢，工作方面，射手座不要輕易放棄，牡羊座跨越溝通上的障礙，巨蟹座可以改善獎勵機制。牡羊座：工作：跨越溝通障礙感情：心靈契合默契財運：意外財源收入牡羊幸運色：銀白色貴人：獅子小人：金牛金牛座：工作：建立成功模式感情：浪漫永恆愛心財運：意外生意之財金牛幸運色：鐵灰色貴人：處女小人：射手雙子座：工作：選擇成功價值感情：經驗分享成長財運：財運機會降臨雙子幸運色：墨綠色貴人：天秤小人：牡羊巨蟹座：工作：改善獎勵機制感情：熱情奔放愛情財運：財運好事亨通巨蟹幸運色：白色貴人：水瓶小人：巨蟹獅子座：工作：放掉過去自己感情：深情對望溫馨財運：輕鬆的賺大錢獅子幸運色：純白色貴人：射手小人：天蠍處女座：工作：勇於嘗試機會感情：萬眾矚目創新財運：財源積少成多處女幸運色：亮橘色貴人：雙魚小人：處女天秤座：工作：強大自我意識感情：品味生活精彩財運：開財運得好運天秤幸運色：鵝黃色貴人：雙子小人：天秤天蠍座：工作：堅強振作起來感情：心手相連快樂財運：財運旺興事業天蠍幸運色：蕉黃色貴人：天蠍小人：獅子射手座：工作：不再輕言放棄感情：緊握雙手甜蜜財運：小中大獎運勢射手幸運色：琥珀色貴人：金牛小人：雙子魔羯座：工作：勇敢取代懷疑感情：時光靜好美好財運：幸運意外降臨魔羯幸運色：淺綠色貴人：牡羊小人：魔羯水瓶座：工作：困難不再困難感情：神秘浪漫驚喜財運：不費力得小財水瓶幸運色：卡其色貴人：魔羯小人：雙魚雙魚座：工作：習慣變成擅長感情：真心相待快樂財運：幸運經商發財雙魚幸運色：可可色貴人：巨蟹小人：水瓶