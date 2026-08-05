小孟老師分析今（5）日十二星座運勢，財運方面，金牛座、牡羊座有意外之財，獅子座有機會輕鬆的賺大錢，工作方面，射手座不要輕易放棄，牡羊座跨越溝通上的障礙，巨蟹座可以改善獎勵機制。
牡羊座：
工作：跨越溝通障礙
感情：心靈契合默契
財運：意外財源收入
牡羊幸運色：銀白色
貴人：獅子
小人：金牛
金牛座：
工作：建立成功模式
感情：浪漫永恆愛心
財運：意外生意之財
金牛幸運色：鐵灰色
貴人：處女
小人：射手
雙子座：
工作：選擇成功價值
感情：經驗分享成長
財運：財運機會降臨
雙子幸運色：墨綠色
貴人：天秤
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：改善獎勵機制
感情：熱情奔放愛情
財運：財運好事亨通
巨蟹幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
獅子座：
工作：放掉過去自己
感情：深情對望溫馨
財運：輕鬆的賺大錢
獅子幸運色：純白色
貴人：射手
小人：天蠍
處女座：
工作：勇於嘗試機會
感情：萬眾矚目創新
財運：財源積少成多
處女幸運色：亮橘色
貴人：雙魚
小人：處女
天秤座：
工作：強大自我意識
感情：品味生活精彩
財運：開財運得好運
天秤幸運色：鵝黃色
貴人：雙子
小人：天秤
天蠍座：
工作：堅強振作起來
感情：心手相連快樂
財運：財運旺興事業
天蠍幸運色：蕉黃色
貴人：天蠍
小人：獅子
射手座：
工作：不再輕言放棄
感情：緊握雙手甜蜜
財運：小中大獎運勢
射手幸運色：琥珀色
貴人：金牛
小人：雙子
魔羯座：
工作：勇敢取代懷疑
感情：時光靜好美好
財運：幸運意外降臨
魔羯幸運色：淺綠色
貴人：牡羊
小人：魔羯
水瓶座：
工作：困難不再困難
感情：神秘浪漫驚喜
財運：不費力得小財
水瓶幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：雙魚
雙魚座：
工作：習慣變成擅長
感情：真心相待快樂
財運：幸運經商發財
雙魚幸運色：可可色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：跨越溝通障礙
感情：心靈契合默契
財運：意外財源收入
牡羊幸運色：銀白色
貴人：獅子
小人：金牛
金牛座：
工作：建立成功模式
感情：浪漫永恆愛心
財運：意外生意之財
金牛幸運色：鐵灰色
貴人：處女
小人：射手
雙子座：
工作：選擇成功價值
感情：經驗分享成長
財運：財運機會降臨
雙子幸運色：墨綠色
貴人：天秤
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：改善獎勵機制
感情：熱情奔放愛情
財運：財運好事亨通
巨蟹幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
獅子座：
工作：放掉過去自己
感情：深情對望溫馨
財運：輕鬆的賺大錢
獅子幸運色：純白色
貴人：射手
小人：天蠍
處女座：
工作：勇於嘗試機會
感情：萬眾矚目創新
財運：財源積少成多
處女幸運色：亮橘色
貴人：雙魚
小人：處女
天秤座：
工作：強大自我意識
感情：品味生活精彩
財運：開財運得好運
天秤幸運色：鵝黃色
貴人：雙子
小人：天秤
天蠍座：
工作：堅強振作起來
感情：心手相連快樂
財運：財運旺興事業
天蠍幸運色：蕉黃色
貴人：天蠍
小人：獅子
射手座：
工作：不再輕言放棄
感情：緊握雙手甜蜜
財運：小中大獎運勢
射手幸運色：琥珀色
貴人：金牛
小人：雙子
魔羯座：
工作：勇敢取代懷疑
感情：時光靜好美好
財運：幸運意外降臨
魔羯幸運色：淺綠色
貴人：牡羊
小人：魔羯
水瓶座：
工作：困難不再困難
感情：神秘浪漫驚喜
財運：不費力得小財
水瓶幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：雙魚
雙魚座：
工作：習慣變成擅長
感情：真心相待快樂
財運：幸運經商發財
雙魚幸運色：可可色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。