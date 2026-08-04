我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府透過北九州市，捐贈熊本八代市災區飲用水、濕紙巾、毛巾等民生救援物資。（圖／高雄市政府提供）

針對日媒報導高雄的救援物資3日已抵達熊本八代市，高雄市長陳其邁今(4)日表示，上週六跟北九州市的市長武內視訊電話，由我們高雄出資、北九州市負責來整合相關物資。因此已在昨天將132箱的飲用水、濕紙巾、毛巾等民生用品送到災情最嚴重的八代市，社會局的募款專戶也募到五千多筆捐款，詳細的數字還要再統計，代表高雄市民表達心意，希望在熊本的朋友都能平安度過難關。創下台日城市攜手馳援第三城市的首例。日本熊本地震造成嚴重災情，在高雄市長陳其邁與北九州市長武內和久帶領下，雙方市府團隊迅速完成跨國協調、需求盤點及物資運送，進行聯合賑災，展現台日地方政府跨國合作的效率與行動力，更將城市外交延伸至跨國急難救助。針對求援物資運送，陳其邁指出，八代市死傷可能超過二十人以上，可說是災情最嚴重的地方，尤其斷水斷電，斷水的部分就非常需要用水，所以在上週六跟北九州市的市長武內視訊電話，由我們高雄出資、北九州市負責來整合相關物資，隨時掌握八代市的需求，透過北九州市協助及志工、社福團體共同努力，希望能夠把災民在災害之後的安置做好。至於未來災區的重建、復原，陳其邁表示，這是比較長期的工作，高市府在過去熊本大地震的時候，也曾經積極參與過熊本重建復原的捐助，因此重建跟復原等部分，未來也會直接跟熊本縣市取得聯繫，表達台灣人的良善。