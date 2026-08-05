我是廣告 請繼續往下閱讀

台玻集團徐莉玲的長子徐子翔今年春節輕生，讓外界震驚不已，許多人討論到徐子翔和台玻集團的關係，事實上，徐子翔是徐莉玲大三時懷孕生下的孩子，不過當時她婚姻破局，還被前夫騙兒子夭折，13年後才和他相認，徐子翔改和媽媽姓，並搬到台灣和媽媽一起生活，繼父林伯實也將他當成親生兒子對待。徐莉玲在和台玻集團總裁林伯實結婚之前曾有過一段婚姻，根據《鏡週刊》報導，徐莉玲大三就生下兒子徐子翔，沒想到這段婚姻很快就破局，當時的老公為了搶小孩，騙她孩子已經夭折，徐莉玲悲痛不已，赴美留學，將重心都放在經營事業上。直到13年後，徐莉玲在朋友的牽線下才知道兒子根本還活著，終於和徐子翔相認，徐子翔也改從母姓，搬到台灣跟媽媽一起生活，而徐莉玲和林伯實再婚後，林伯實也將徐子翔視如己出，林伯實與前妻所生的兩個女兒和徐莉玲也相處得融洽。徐莉玲更在高齡47歲時生下次子林佳翰，今年5月，台玻也宣布由林佳翰接手集團，成為第三代接班人，徐莉玲卸下相關職務，退居幕後。