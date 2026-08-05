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8/7立秋財運大翻身！3生肖、3星座迎來吸金旺季

財運旺生肖TOP3：屬猴

▲生肖猴近期無論是理財規劃、參與抽獎或購買彩券，都有機會獲得不錯收穫。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）

財運旺生肖TOP2：屬牛

財運旺生肖TOP1：屬豬

▲生肖豬無論投資基金、參與抽獎或其他意外之財，都可能帶來驚喜收穫。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

財運旺星座TOP3：牡羊座

財運旺星座TOP2：巨蟹座

財運旺星座TOP1：獅子座

▲獅子座近期容易獲得加薪、獎金機會，同時偏財運也相當亮眼。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

8月7日立秋節氣即將到來，命理專家小孟塔羅雲蔚老師公布最新財運排行榜，表示3大生肖及3大星座將迎來財富高峰。其中生肖以豬、牛、猴最受財神眷顧，無論工作收入、投資或意外之財都有亮眼表現；星座則由獅子座、巨蟹座、牡羊座上榜，不僅本業發展順利，偏財運也同步提升。老師提醒，把握立秋帶來的好運勢，適時爭取升遷、投資或參與抽獎，都有機會迎來令人驚喜的收穫。排名第三的屬猴者，立秋後直覺特別敏銳，對市場變化與賺錢機會掌握度大幅提升，往往能比其他人更快發現投資契機。無論是理財規劃、參與抽獎或購買彩券，都有機會獲得不錯收穫。這波財運來自平日累積的靈活思考能力，加上近期判斷力提升，只要把握出現在眼前的機會，便有望獲得意料之外的回報。屬牛者向來踏實勤奮，立秋後過去付出的心力將逐漸獲得回報。工作上有望迎來加薪、升遷或獎金等好消息，上班族專案推動更加順利，業績也有機會突破目標；創業者則可望迎來更多客源，營收持續成長。這段期間的財富增加並非偶然，而是長期耕耘後迎來的成果，值得好好享受努力換來的收穫。立秋財運冠軍由屬豬者拿下。除了固定薪資穩定成長外，也有機會接下高報酬案件、發展副業，替自己創造更多收入來源。此外，偏財運同樣相當亮眼，無論投資基金、參與抽獎或其他意外之財，都可能帶來驚喜收穫。建議近期可多留意新的賺錢機會，正財與偏財相互加持，有望讓財庫快速累積。牡羊座在立秋後偏財運提升，身邊容易出現意想不到的賺錢機會，不論是朋友分享投資訊息，或參與彩券、抽獎活動，都有機會獲得好消息。牡羊座勇於嘗試的個性，搭配節氣轉換帶來的旺盛能量，讓偏財運更加突出，只要抱持輕鬆心態，幸運自然容易降臨。巨蟹座長時間累積的努力，將在立秋後逐漸獲得肯定。主管看見工作表現，不僅有望提高薪資待遇，也可能迎來升遷機會。立秋帶來穩定能量，讓巨蟹座細心負責的優勢更加明顯，只要持續保持工作態度，未來收入可望穩定提升。立秋財運最旺星座由獅子座奪冠。進入初秋後，整體運勢全面提升，不論本業收入、獎金或投資理財，都有機會傳來好消息。獅子座近期容易獲得主管肯定，加薪、獎金機率增加，同時偏財運也相當亮眼，若適度把握投資或抽獎機會，將有望迎來雙重財運，替自己創造更加豐厚的收入。