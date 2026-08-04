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卡夫卡、保科化身限定Rangers 5名人氣角色參戰

▲玩家於合作期間登入《LINE Rangers 銀河特攻隊》，即可獲得合作角色「★8 鳴海弦」。（圖／翻攝自LINE Rangers）

6款合作裝備公開 琪歌露、保科專用武器登場

▲Rangers第61季推出《怪獸8號》限定內容，並以防衛隊第三部隊隊長亞白米娜為主題打造合作塔城造型。（圖／翻攝自LINE Rangers）

限定LINE貼圖免費送 通關5次就能領取

▲《怪獸8號》合作限定LINE貼圖共有8款，玩家完成指定關卡任務即可免費下載。（圖／翻攝自LINE Rangers）

《LINE Rangers 銀河特攻隊》與人氣動畫《怪獸8號》展開合作，活動正式開跑！日比野卡夫卡、市川雷諾、四之宮琪歌露、保科宗四郎及鳴海弦等角色，將化身合作限定Rangers加入戰場。玩家只要於活動期間每日登入遊戲，還可免費獲得「★8 鳴海弦」，並挑戰合作星球、公會副本及限定任務。本次合作集結《怪獸8號》多名主要角色，包括吞下神祕小型怪獸、能夠變身成「怪獸8號」的日比野卡夫卡，以及擅長使用凍結彈的市川雷諾、防衛隊天才菁英四之宮琪歌露、專精刀術的保科宗四郎，還有被視為日本對怪獸最強戰力的鳴海弦。其中，日比野卡夫卡、市川雷諾、四之宮琪歌露及保科宗四郎將以合作限定Rangers登場，鳴海弦則可透過登入獎勵及活動關卡取得。合作期間，玩家每日登入《LINE Rangers 銀河特攻隊》，除了能獲得「羽毛、各種李奧納德及金幣」等遊戲內道具，還能直接領取合作角色「★8 鳴海弦」。遊戲內同步推出6款以《怪獸8號》為主題設計的合作限定裝備，包括「琪歌露專用武器」、「保科專用武器」、「鳴海專用武器」、「6號戰鬥服」、「防衛隊面罩」及「琪歌露的髮飾」，讓玩家能以動畫角色的武器與裝備組成隊伍。特殊關卡「怪獸8號星球」也於活動期間開放，玩家完成關卡後，可獲得經驗值、進化素材、「★8 鳴海弦」及其他獎勵。除此之外，Rangers季票將推出以防衛隊第三部隊隊長「亞白米娜」為主題的合作限定塔城造型，玩家取得造型後，即可將遊戲中的塔城更換為合作限定外觀。《LINE Rangers 銀河特攻隊》×《怪獸8號》合作活動自7月31日系統維護結束後開跑，預計持續至8月31日系統維護前。官方也將自8月4日上午11時起推出《怪獸8號》合作限定LINE貼圖，共有8種圖案。玩家只要在活動期間通過5次「合作特殊關卡1」，即可免費下載限定貼圖，下載期限至8月31日上午10時59分為止。另外，LINE GAME Taiwan Facebook也將舉辦社群分享活動，玩家完成指定任務後，就有機會獲得合作限定獎勵，活動至8月6日晚間10時59分截止。