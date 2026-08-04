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白海豚颱風周六最靠近 周五將發海警

▲白海豚颱風路徑往西，周五通過沖繩附近，周六最靠近台灣，且會在台灣北部海面往北轉向。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周六風雨最大 北部山區炸豪雨

▲氣象署說明，本周前期以午後雷陣雨為主，周五至周日受白海豚颱風外圍環流影響，北台灣、山區降雨較明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

不只白海豚 還有2颱風準備生成

白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）路徑持續朝台灣北方海面靠近，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，海上警報有可能在周五（8月7日）下半天發布，颱風外圍環流周六父親節（8月8日）對台灣影響最大，北部山區要注意豪雨；而菲律賓附近的熱低壓，也預計會增強為颱風。黃恩鴻指出，白海豚颱風路徑往西，周五通過沖繩附近，周六最靠近台灣，且會在台灣北部海面往北轉向；強度在經過結構重整後，今天有略為增強，不過受到海溫偏低影響，周五前維持中颱，周六有機會減弱到「輕颱上限」，由於颱風暴風圈能維持在300公里以上，周五下半天有機會發布「海上颱風警報」，警戒範圍是東北部海域。黃恩鴻說明，白海豚颱風周四晚上開始至周六上半天，會直接影響沖繩；周五白海豚颱風外圍雲系接近台灣，西半部降雨增多，北台灣有局部短暫陣雨，愈晚雨勢愈明顯，宜蘭及中南部也有零星陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星雷陣雨。周六至周日上半天白海豚颱風影響最大，北部、中部山區有陣雨，尤其北部山區雨勢較明顯、持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，北部其他地區、中部山區也有局部大雨，其他地區降雨機率也偏高，有局部短暫陣雨。下周一颱風逐漸遠離，轉偏西南風，西半部及宜蘭仍有局部降雨，下周二至下周四（8月11日至8月13日），白海豚颱風持續遠離，台灣環境主要吹西南風，屆時水氣仍多，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。黃恩鴻補充，菲律賓附近今天出現熱帶性低氣壓TD15，預估今天深夜至明天清晨有機會增強為「鯨魚颱風」，不過生命週期不長，對台無影響；此外，在白海豚颱風的東方海面，也有低壓雲系正在逐漸整合，本周有機會增強為颱風，預估路徑會往日本東南部海面移動，對台灣並無直接影響。