我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今年夏天大幅重組陣容，先後補進凱斯勒（Walker Kessler）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）、塞克斯頓（Collin Sexton）、塞布爾（Matisse Thybulle）等球員，希望圍繞唐西奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves）建立更年輕、更有進攻火力的班底。不過一名NBA球探在接受記者史密斯（Keith Smith）採訪時警告，除了凱斯勒與塞布爾之外，多數新援仍以進攻見長，湖人的防守問題可能延續到新賽季。湖人新陣容確實擁有更多持球與投射選擇。葛萊姆斯能兼顧接球投籃與二次發動進攻，塞克斯頓則可提高比賽節奏，馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）也能以延伸四號位身分拉開空間。這套配置能減輕唐西奇與里夫斯的組織壓力，讓湖人進攻不再過度依賴兩名主控創造所有機會。然而，唐西奇與里夫斯本身就不是以單防見長的後場組合，若身旁再放上多名偏進攻型球員，外圍第一道防線可能頻繁被突破。該名球探甚至直言，總教練瑞迪克（JJ Redick）若能把這套陣容帶進聯盟防守前20名，就值得競爭年度最佳教練，反映外界對湖人防守人力配置並不樂觀。凱斯勒能提供湖人過去欠缺的護框、籃板與禁區高度，球隊也為他付出兩枚無保護首輪籤及兩次首輪互換權，並簽下4年1.3億美元合約。塞布爾則是兩度入選年度防守陣容的外圍防守者，兩人確實能提升防守下限，但單靠他們仍難以覆蓋整套陣容的漏洞。湖人真正缺少的是一名能長時間對位大型側翼、協助換防，同時又不會拖累進攻空間的先發前鋒。葛萊姆斯的防守能力可能比外界評價更好，但他的身材仍較適合防守後衛；范德比爾特（Jarred Vanderbilt）雖能提供防守，投射與健康問題卻限制陣容搭配，因此球隊仍持續尋找更完整的雙向鋒線。庫明加（Jonathan Kuminga）是湖人目前較明確的追逐目標，球團看中他的年齡、運動能力與側翼防守潛力，希望他能補上先發小前鋒缺口。湖人曾被報導考慮提供2年2000萬美元左右的合約，但球隊薪資空間有限，若要提高報價，可能必須先處理范德比爾特或克奈克特（Dalton Knecht）的合約。