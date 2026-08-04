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立法院日前審查《電子競技運動發展基本法》草案時，朝野爆發激烈衝突，國民黨籍召委羅廷瑋被綠營指控，讓運動部長李洋「罰站」近10分鐘，後續他為了自清，擅自曬出與李洋的私人LINE對話截圖，引爆輿論不滿炎上。昔日戰友、前桃園市議員王浩宇回憶起兩人過去互動，直言羅廷瑋的毅力非常可怕，不過現在自己也快不認識他了。王浩宇表示，他如今對羅廷瑋也是「極度討厭」，但以過去對其了解，羅是一個「做什麼都全力以赴的人」，甚至形容那股毅力「很可怕」。王浩宇回憶，羅廷瑋當年為了學習地方選舉技巧，曾主動向他請教如何站路口短講、如何追垃圾車宣傳，甚至每天專程從台中前來，願意站在旁邊一起曬太陽學習。王浩宇續指，羅廷瑋後來投入選舉時，「認真的程度連我都嚇到」，起初還認為勝選機會不大，但對方靠著自己的努力，一步步開拓出自己的道路，最後也成功當選。不過，王浩宇也坦言，若從學歷與政策能力來看，羅廷瑋的表現不怎麼樣，但以努力程度而言，當初他確實相信羅能透過快速學習，當好一名立法委員。「至於現在⋯⋯我覺得我不認識他了。」王浩宇如此感嘆地表示，而在面對外界質疑，以前幹嘛還要幫助羅廷瑋？他也解釋，兩人當年都是太陽花運動時期的夥伴，因此才會給予支持。如今回頭看這段過往，也讓人不勝唏噓。