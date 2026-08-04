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費城76人球星布朗（Jaylen Brown）今年夏天轉戰新東家後，除了準備與隊友迎接新賽季，如今也把人生大事公開交給球迷幫忙。布朗日前出席克里夫蘭騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）與葛萊美獎歌手瓊斯（Coco Jones）的婚禮，受到現場浪漫氣氛感染，回到直播後直接向粉絲公開徵友，希望大家替他物色適合對象。米契爾與瓊斯在美國康乃狄克州格林威治舉行婚禮，現場採取相對私密形式，只邀請親友與熟識名人出席。除了布朗之外，布朗森（Jalen Brunson）、阿德巴約（Bam Adebayo）與莫布里（Evan Mobley）等多名NBA球星也到場祝福，讓這場婚禮同時成為體育與娛樂圈的星光盛會。米契爾與瓊斯在2024年公開戀情，並於2025年7月宣布訂婚，如今正式組成家庭。布朗親眼見證好友完成重要人生大事，也被現場溫馨氣氛深深打動。相較於球場上的激烈競爭，這場婚禮讓球星們暫時放下比賽壓力，共同分享新人走入婚姻的喜悅。布朗事後在直播中談到婚禮，笑著向觀眾表示，大家若認識適合他的對象，可以直接在留言區推薦。他坦言，米契爾與瓊斯的結合讓自己相當感動，看見兩名優秀的人走到一起，是一次非常美好的經驗，也讓目前仍是單身的他開始認真思考感情生活。這段發言雖然帶有玩笑成分，但布朗的態度相當真誠。他沒有列出年齡、職業或外貌等具體條件，而是直接把尋找適合對象的任務交給直播觀眾。布朗過去較少公開談論私人感情，如今在好友婚禮後主動徵友，也迅速引發球迷熱烈討論。現年29歲的布朗上季場均攻下28.7分、6.9籃板與5.1助攻，三項數據都寫下個人生涯新高。今年夏天他離開長期效力的波士頓塞爾提克，正式加盟76人，準備在費城展開職業生涯新篇章，也將成為球隊新賽季爭冠的重要核心。