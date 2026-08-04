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韓國近一周遭遇極端高溫，位於東南部的慶尚南道梁山市於2日下午測得攝氏42.5度的高溫，創下韓國氣象觀測史上最高溫紀錄，且截止至昨日已連續五天破四十度，首爾在昨日和今日連續發出罕見的「高溫重大警報」，韓國職棒（KBO）更是連續三個比賽日出現高溫延賽情況。根據韓聯社報導，韓國氣象廳4日上午11時對首爾全境發佈最高級別的「高溫重大警報」。光是今日上午10時44分，首爾氣溫就已超過33度，江南區和衿川區更逼近35度。同一時段，京畿道烏山、河南、驪州西部和東南部、高陽、安城等地，以及全羅北道全州、全羅南道長城郡等地也發佈高溫重大預警。韓國氣象廳6月1日對高溫預警系統進行調整，新設最高級別的高溫重大預警，由此高溫預警系統從原先的兩個級別增至三個級別。高溫重大警報發佈條件為：在日最高體感溫度超過35度的情況持續兩天的地區，預計出現日最高體感溫度超過38度，或日最高氣溫超過39度的情況。這場將近一周的極端高溫，也讓韓國許多戶外活動被迫暫停，由首爾市發包的56處建築工地也因極端高溫暫停，因高溫無法工作的低薪建築工人，符合條件者每天最高可獲得4小時、按生活工資標準計算的安心津貼。不僅如此，高溫也影響了韓國職棒的比賽，韓國職棒二軍賽事在7月25日到7月27日就因連續高溫被迫延賽多場，而在上周末到這周，一軍賽事也遭遇高溫衝擊，1日18時於釜山社稷球場進行的三星獅VS樂天巨人賽事，以及昌原馬山球場進行的起亞虎 VS NC恐龍賽事都曾因高溫取消。而在周日起亞虎和NC恐龍的比賽也持續取消；今日(週二)NC 恐龍VS 斗山熊位於首爾蠶室球場的比賽，以及KT巫師 VS 起亞虎在光州的賽事也再度因高溫取消，連續三個比賽日因高溫延賽，也創下韓國職棒史上紀錄。韓國職棒4日也宣布應對高溫的延賽方法，一旦發布最高層級的「高溫重大警報」，將以安全為首要考量取消賽事。強調將根據韓國氣象廳的高溫特報等級。若比賽所在地發布高溫警報（體感溫度35度以上持續 2 天以上）等級的特報，將採納主場球隊意見，比賽開打時間最多可延後 1 小時。若是比賽地點發布「高溫重大警報」（體感溫度達38度或最高氣溫達39度以上），開賽當天下午 1 點前可決定是否取消比賽；KBO 特別強調，若發布高溫重大警報，將以安全為最優先考量實施停賽措施。