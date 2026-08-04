近日一名網友在社群平台分享達美樂人氣章魚燒披薩，因披薩上的美乃滋擠出意想不到的創意造型，引發超過60萬名網友關注。而達美樂以一句「抱歉，這個美乃滋今天很有自己的想法」幽默回應並承諾後續處理，獲得網友1.9萬個近2萬個按讚支持，讓日式章魚燒披薩再度成為社群焦點，達美樂因此也推出優惠，「日式章魚燒披薩」與「BBQ雞肉披薩」外帶大披薩優惠價一個只要 299 元。
一名網友在社群平台Threads上爆料提到「現在達美樂pizza的美乃滋都長這樣嗎？」並附上兩張照片，可見披薩上頭的美乃滋似是「隨意亂擠」達美樂小編也快速於該文留言表示，「抱歉，這個美乃滋今天很有自己的想法」幽默回應，獲得網友回響。達美樂官方也提到，雖然每一份餐點都會依照標準流程製作，但偶爾出現的「美乃滋小驚喜」反而讓品牌與消費者之間多了一份趣味互動。
延續網路話題 達美樂順勢推活動：章魚燒披薩299元
達美樂也表示，因話題延燒，不少網友表示想重新回味日式章魚燒這款經典口味。因此達美樂宣告，自 明（5）日起至8月9日限時推出超值優惠，人氣口味「日式章魚燒披薩」與「BBQ雞肉披薩」外帶大披薩優惠價一個只要 299 元。
另外，迎接父親節，達美樂也有一系列優惠，像是即日起至8月10日，火山系列套餐優惠價499元；另有超值父親節分享套餐只要829元。
🟡達美樂限時優惠資訊：
優惠一：外帶指定口味大披薩 299 元
日期：8 月 5 日至 8 月 9 日
指定口味：日式章魚燒披薩、BBQ雞肉披薩
優惠二：父親節限定火山套餐 499 元
日期：即日起至 8 月 23 日止
套餐內容：精選口味大火山披薩一個、香烤雞條一份、地瓜薯條一份、1.25L 大可樂一瓶
優惠三：父親節限定分享套餐 829 元
日期：即日起至 8 月 23 日止
套餐內容：日韓半半大披薩一個、經典系列大披薩一個、鱈魚星星一份、香烤雞條一份、1.25L大可樂一瓶
肯德基也有父親節優惠：買一送一！5炸雞＋6蛋撻299元
另外，肯德基也因應父親節推出速食優惠，即日起至8月10日限時推出「爸氣加倍，買1桶送1盒」超值優惠：
◾️優惠代碼「50506」經典爽嗑桶：「5塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」特價299元（原價649元）下殺46折優惠
此外，8月肯德基也有PK APP「炸翻星期三」菜單，炸翻星期三PK APP會員限定活動！當日上午10:30至晚上20:00，限量開搶「買一送一」優惠券（限時使用！數量有限）：
8月5日（三）菜單：
◾️買堡送堡「花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味脆雞堡」特價127元（原價183元）
◾️雞塊買一送一「4塊上校雞塊 x 2」特價49元（原價98元）
◾️外送限定，全館不限品項消費滿399元免運
我是廣告 請繼續往下閱讀
延續網路話題 達美樂順勢推活動：章魚燒披薩299元
達美樂也表示，因話題延燒，不少網友表示想重新回味日式章魚燒這款經典口味。因此達美樂宣告，自 明（5）日起至8月9日限時推出超值優惠，人氣口味「日式章魚燒披薩」與「BBQ雞肉披薩」外帶大披薩優惠價一個只要 299 元。
🟡達美樂限時優惠資訊：
優惠一：外帶指定口味大披薩 299 元
日期：8 月 5 日至 8 月 9 日
指定口味：日式章魚燒披薩、BBQ雞肉披薩
優惠二：父親節限定火山套餐 499 元
日期：即日起至 8 月 23 日止
套餐內容：精選口味大火山披薩一個、香烤雞條一份、地瓜薯條一份、1.25L 大可樂一瓶
優惠三：父親節限定分享套餐 829 元
日期：即日起至 8 月 23 日止
套餐內容：日韓半半大披薩一個、經典系列大披薩一個、鱈魚星星一份、香烤雞條一份、1.25L大可樂一瓶
肯德基也有父親節優惠：買一送一！5炸雞＋6蛋撻299元
另外，肯德基也因應父親節推出速食優惠，即日起至8月10日限時推出「爸氣加倍，買1桶送1盒」超值優惠：
◾️優惠代碼「50506」經典爽嗑桶：「5塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」特價299元（原價649元）下殺46折優惠
此外，8月肯德基也有PK APP「炸翻星期三」菜單，炸翻星期三PK APP會員限定活動！當日上午10:30至晚上20:00，限量開搶「買一送一」優惠券（限時使用！數量有限）：
8月5日（三）菜單：
◾️買堡送堡「花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味脆雞堡」特價127元（原價183元）
◾️雞塊買一送一「4塊上校雞塊 x 2」特價49元（原價98元）
◾️外送限定，全館不限品項消費滿399元免運