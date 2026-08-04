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韓國男星金秀賢去年被指控戀童，已故女星金賽綸家屬聯合「橫豎研究所」聲稱金秀賢跟未成年的金賽綸交往，經過一年的調查，首爾警方日前宣布金秀賢因「證據不足」獲不起訴處分。隨著爭議落幕，金秀賢也正式開始海外活動，菲律賓品牌BENCH/今（7）日在IG公開海報，宣布金秀賢將於10月2日現身菲律賓馬尼拉舉辦見面會，掀起粉絲熱烈討論。BENCH/今日在官方公開「Save the Date」宣傳海報，主角正是品牌代言人金秀賢，透露活動將於10月2日在馬尼拉SM Mall of Asia Arena，並附上「See you in Manila ♥（馬尼拉見）」，向粉絲預告見面消息。除了海報外，BENCH/也在貼文寫下：「倒數開始了！金秀賢很快要跟菲律賓粉絲見面了。誰已經開始期待了呢？歡迎在留言區告訴我們！」目前官方僅公布日期與場館，尚未說明活動形式，參加方式有待後續公告。此次菲律賓活動，也是金秀賢在戀童指控獲警方認定「犯罪嫌疑不足」、案件以「不移送」處分後，首度公開的海外公開行程，隨著回歸活動逐步展開，也讓外界好奇原本傳腰斬的原創戲劇《韓國製造》將會在未來某天再次和觀眾見面。