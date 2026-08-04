莫拉克風災即將屆滿17年，兒福聯盟（下稱兒盟）於國立科學工藝博物館（下稱科工館）展出《如果雨不停：給勇者的生存攻略》特展打破傳統偏重實體的防災思維，倡導將兒少心理創傷修復與悲傷輔導納入社會防線的「心靈防災」概念，同時結合《NOWNEWS今日新聞》媒體影響力，推出《放心飛吧！八八風災失依兒少陪伴紀實》數位敘事專頁，帶領社會大眾共同回望這段跨越17年的生命轉變與重建歷程。
兒盟執行長陳麗如表示，從921大地震到莫拉克八八風災，兒盟始終專注於災後兒少的心理創傷與家庭重建。17年前莫拉克風災發生時，兒盟成立「災變重建小組」進駐，承諾陪伴喪親兒少到生活穩定、失依兒少至年滿20歲。「這一走就是17年、陪伴77個孩子長大。社工做的其實不是『拯救』，而是『陪伴』。悲傷這件事我們來不及準備，但只要有人願意一次次出現，孩子就會知道自己不是一個人承受。」陳麗如指出，特展呈現的是跨系統力量交織出的復原力，未來面對不可預知的風雨，兒盟會持續將陪伴的力量傳承下去，做孩子最堅強的後盾。
除了在特展中傳遞心靈防災概念，兒盟再次結合NOWNEWS製作數位專題，藉由3位陪伴個案與2位社工親身經歷，帶領讀者領略他們的人生故事。他們走過小林村滅村之悲痛、見證父親為了撤離民眾而犧牲，在青少年時期熬過失去親人的痛苦，在社工陪伴下如今長大為人母，侃侃而談心境轉變。當悲傷逐漸淡化之時，凸顯出心靈陪伴的重要性。
科工館館長李秀鳳也指出，兒盟17年來的陪伴守護，與科工館建構社會韌性的初衷不謀而合。館內北館6樓常設「希望·未來-莫拉克風災紀念廳」，今年更推出全新互動劇場《共／生》引導大眾打造韌性家園，也邀請民眾在觀賞特展後順道一遊6樓紀念廳，呼籲全民持續關注防災與生命教育。
《如果雨不停：給勇者的生存攻略》莫拉克風災17週年特展
展覽日期：2026年7月31日（五）至8月9日（日）（週一休館）
展覽地點：國立科學工藝博物館 北館一樓大廳（高雄市三民區九如一路720號）
參觀費用：免費入場
👉更多故事請上《放心飛吧！八八風災失依兒少陪伴紀實》數位敘事專頁
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除了在特展中傳遞心靈防災概念，兒盟再次結合NOWNEWS製作數位專題，藉由3位陪伴個案與2位社工親身經歷，帶領讀者領略他們的人生故事。他們走過小林村滅村之悲痛、見證父親為了撤離民眾而犧牲，在青少年時期熬過失去親人的痛苦，在社工陪伴下如今長大為人母，侃侃而談心境轉變。當悲傷逐漸淡化之時，凸顯出心靈陪伴的重要性。
科工館館長李秀鳳也指出，兒盟17年來的陪伴守護，與科工館建構社會韌性的初衷不謀而合。館內北館6樓常設「希望·未來-莫拉克風災紀念廳」，今年更推出全新互動劇場《共／生》引導大眾打造韌性家園，也邀請民眾在觀賞特展後順道一遊6樓紀念廳，呼籲全民持續關注防災與生命教育。
《如果雨不停：給勇者的生存攻略》莫拉克風災17週年特展
展覽日期：2026年7月31日（五）至8月9日（日）（週一休館）
展覽地點：國立科學工藝博物館 北館一樓大廳（高雄市三民區九如一路720號）
參觀費用：免費入場
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