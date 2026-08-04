金州勇士隊老闆拉科布（Joe Lacob）幫助球隊建立王朝並奪下四座總冠軍，更在過去十幾年間為球隊繳納了全聯盟最高的8.16億美元豪華稅。然而，如今只要在網路上提到他的名字，往往伴隨著球迷的憤怒與批評，許多人指責他過度干預球隊決策，反而浪費了當家球星柯瑞 (Stephen Curry) 寶貴的巔峰歲月。然而勇士內部卻對他有很高的評價，雖然管理風格強勢，但他確實想贏，也肯為球隊付出。
勇士老闆「過度干預」引發球迷不滿
節目主持人蓋布曼率先拋出疑問：「說到球迷，他們現在最常針對的人就是拉科布。作為老闆，他幫助勇士建立了很多成功，拿到四座總冠軍。但如今只要網上提到他的名字，評論裡幾乎都是憤怒。你怎樣看球迷對他的這種敵意？在柯瑞退役之後，外界會把拉科布視為勇士的門面，也會看他能否繼續吸引頂級球員。」
對此，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）表示，自己盡量不深入網路的口水戰。「我理解拉科布是決策體系中最顯眼的人，而且他確實比一般老闆更深地參與球隊事務。大多數球隊在選秀做決定時，不會出現老闆坐在作戰室裡和總經理激烈爭論的場面。現任總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）接受這種工作方式，前總管邁爾斯（Bob Myers）以前也接受；當然，有些人會說，這也加快了這份高壓工作對邁爾斯的消耗。」
內部評價極高：他真的願意為球隊花錢
儘管球迷頗有微詞，但史萊特點出，在業界人士眼中，拉科布其實是一位難得的好老闆。「如果你去問那些曾在其他球隊工作過、後來來到拉科布手下的人，他們最欣賞的第一件事，往往是他非常願意花錢。」
史萊特補充：「過去十年，他繳納了金額驚人的豪華稅。而且不只是稅款，他會花大錢配置員工、建立完整的訓練團隊，為客場住宿和球隊聚餐投入大量資源。勇士在內部被認為是一家待遇非常優厚的組織，拉科布因此得到很高的評價。」
然而，這種熱情也帶來了反效果。「與之相伴的，是拉科布強烈希望參與決策。他不是一個直接推翻所有人的獨裁者，也確實允許專業人員做決定；可他深度參與討論，也公開承認自己參與其中。這和奧克拉荷馬雷霆老闆貝內特 (Clay Bennett) 這種完全放權的類型非常不同。」史萊特說道。
記者斯帕多尼則為此總結：「不過，老闆『過度干預』和『積極參與』之間確實只有一線之隔。優秀的老闆通常都會以某種程度參與球隊事務，灣區球迷其實也見過糟糕而疏離的老闆是什麼樣，比如奧克蘭運動家隊（MLB）的老闆費舍爾 (John Fisher)。」
勇士海放全聯盟 2012年以來付最多豪華稅
攤開2012年以來NBA各球隊支付的總稅額數據，拉科布確實展現了無與倫比的財力與奪冠決心。勇士隊累積繳納高達8.16億美元的豪華稅，幾乎是第二名洛杉磯快艇隊的兩倍。這筆龐大的資金投入帶來了61%的例行賽勝率與4座總冠軍，證明了球團為了維持競爭力，在花錢上毫不手軟。
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節目主持人蓋布曼率先拋出疑問：「說到球迷，他們現在最常針對的人就是拉科布。作為老闆，他幫助勇士建立了很多成功，拿到四座總冠軍。但如今只要網上提到他的名字，評論裡幾乎都是憤怒。你怎樣看球迷對他的這種敵意？在柯瑞退役之後，外界會把拉科布視為勇士的門面，也會看他能否繼續吸引頂級球員。」
對此，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）表示，自己盡量不深入網路的口水戰。「我理解拉科布是決策體系中最顯眼的人，而且他確實比一般老闆更深地參與球隊事務。大多數球隊在選秀做決定時，不會出現老闆坐在作戰室裡和總經理激烈爭論的場面。現任總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）接受這種工作方式，前總管邁爾斯（Bob Myers）以前也接受；當然，有些人會說，這也加快了這份高壓工作對邁爾斯的消耗。」
內部評價極高：他真的願意為球隊花錢
儘管球迷頗有微詞，但史萊特點出，在業界人士眼中，拉科布其實是一位難得的好老闆。「如果你去問那些曾在其他球隊工作過、後來來到拉科布手下的人，他們最欣賞的第一件事，往往是他非常願意花錢。」
史萊特補充：「過去十年，他繳納了金額驚人的豪華稅。而且不只是稅款，他會花大錢配置員工、建立完整的訓練團隊，為客場住宿和球隊聚餐投入大量資源。勇士在內部被認為是一家待遇非常優厚的組織，拉科布因此得到很高的評價。」
然而，這種熱情也帶來了反效果。「與之相伴的，是拉科布強烈希望參與決策。他不是一個直接推翻所有人的獨裁者，也確實允許專業人員做決定；可他深度參與討論，也公開承認自己參與其中。這和奧克拉荷馬雷霆老闆貝內特 (Clay Bennett) 這種完全放權的類型非常不同。」史萊特說道。
記者斯帕多尼則為此總結：「不過，老闆『過度干預』和『積極參與』之間確實只有一線之隔。優秀的老闆通常都會以某種程度參與球隊事務，灣區球迷其實也見過糟糕而疏離的老闆是什麼樣，比如奧克蘭運動家隊（MLB）的老闆費舍爾 (John Fisher)。」
勇士海放全聯盟 2012年以來付最多豪華稅
攤開2012年以來NBA各球隊支付的總稅額數據，拉科布確實展現了無與倫比的財力與奪冠決心。勇士隊累積繳納高達8.16億美元的豪華稅，幾乎是第二名洛杉磯快艇隊的兩倍。這筆龐大的資金投入帶來了61%的例行賽勝率與4座總冠軍，證明了球團為了維持競爭力，在花錢上毫不手軟。
|球隊
|總稅額 (美元)
|勝率
|最高稅額賽季
|最高稅額 (美元)
|繳稅賽季數
|總冠軍數
|金州勇士
|$816,376,910
|61%
|2024
|$176,880,901
|9
|4
|洛杉磯快艇
|$413,367,800
|61%
|2024
|$142,409,186
|9
|0
|布魯克林籃網
|$349,247,925
|43%
|2021
|$101,854,506
|6
|0
|洛杉磯湖人
|$295,725,310
|48%
|2013
|$83,047,401
|9
|1
|鳳凰城太陽
|$273,167,807
|47%
|2025
|$152,262,705
|3
|0
|密爾瓦基公鹿
|$220,058,977
|54%
|2023
|$83,866,134
|5
|1
|克里夫蘭騎士
|$204,621,672
|51%
|2026
|$68,671,517
|5
|1
|波士頓塞爾提克
|$182,040,232
|61%
|2023
|$70,198,657
|6
|1
|紐約尼克
|$136,229,754
|47%
|2026
|$45,063,450
|5
|0
|奧克拉荷馬雷霆
|$106,543,125
|61%
|2019
|$61,277,255
|5
|0
|明尼蘇達灰狼
|$97,919,666
|46%
|2025
|$90,407,676
|3
|0
|邁阿密熱火
|$74,082,352
|57%
|2013
|$24,062,213
|6
|2
|達拉斯獨行俠
|$69,194,984
|50%
|2023
|$56,695,268
|3
|0
|丹佛金塊
|$57,899,793
|58%
|2025
|$20,356,788
|3
|1
|芝加哥公牛
|$43,341,891
|48%
|2016
|$36,693,423
|3
|0
|費城76人
|$38,955,279
|47%
|2021
|$25,078,653
|2
|0
|多倫多暴龍
|$25,233,693
|54%
|2019
|$25,233,693
|1
|1
|波特蘭拓荒者
|$21,083,228
|49%
|2019
|$15,135,282
|2
|0
|猶他爵士
|$20,646,423
|49%
|2022
|$15,137,221
|2
|0
|休士頓火箭
|$12,645,472
|55%
|2026
|$7,174,303
|2
|0
|聖安東尼奧馬刺
|$9,483,836
|58%
|2012
|$5,201,342
|2
|1
|華盛頓巫師
|$7,272,065
|41%
|2018
|$7,272,065
|1
|0
|亞特蘭大老鷹
|$2,064,918
|50%
|2012
|$2,064,918
|1
|0
|曼菲斯灰熊
|$219,386
|52%
|2014
|$219,386
|1
|0