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球隊 總稅額 (美元) 勝率 最高稅額賽季 最高稅額 (美元) 繳稅賽季數 總冠軍數 金州勇士 $816,376,910 61% 2024 $176,880,901 9 4 洛杉磯快艇 $413,367,800 61% 2024 $142,409,186 9 0 布魯克林籃網 $349,247,925 43% 2021 $101,854,506 6 0 洛杉磯湖人 $295,725,310 48% 2013 $83,047,401 9 1 鳳凰城太陽 $273,167,807 47% 2025 $152,262,705 3 0 密爾瓦基公鹿 $220,058,977 54% 2023 $83,866,134 5 1 克里夫蘭騎士 $204,621,672 51% 2026 $68,671,517 5 1 波士頓塞爾提克 $182,040,232 61% 2023 $70,198,657 6 1 紐約尼克 $136,229,754 47% 2026 $45,063,450 5 0 奧克拉荷馬雷霆 $106,543,125 61% 2019 $61,277,255 5 0 明尼蘇達灰狼 $97,919,666 46% 2025 $90,407,676 3 0 邁阿密熱火 $74,082,352 57% 2013 $24,062,213 6 2 達拉斯獨行俠 $69,194,984 50% 2023 $56,695,268 3 0 丹佛金塊 $57,899,793 58% 2025 $20,356,788 3 1 芝加哥公牛 $43,341,891 48% 2016 $36,693,423 3 0 費城76人 $38,955,279 47% 2021 $25,078,653 2 0 多倫多暴龍 $25,233,693 54% 2019 $25,233,693 1 1 波特蘭拓荒者 $21,083,228 49% 2019 $15,135,282 2 0 猶他爵士 $20,646,423 49% 2022 $15,137,221 2 0 休士頓火箭 $12,645,472 55% 2026 $7,174,303 2 0 聖安東尼奧馬刺 $9,483,836 58% 2012 $5,201,342 2 1 華盛頓巫師 $7,272,065 41% 2018 $7,272,065 1 0 亞特蘭大老鷹 $2,064,918 50% 2012 $2,064,918 1 0 曼菲斯灰熊 $219,386 52% 2014 $219,386 1 0

金州勇士隊老闆拉科布（Joe Lacob）幫助球隊建立王朝並奪下四座總冠軍，更在過去十幾年間為球隊繳納了全聯盟最高的8.16億美元豪華稅。然而，如今只要在網路上提到他的名字，往往伴隨著球迷的憤怒與批評，許多人指責他過度干預球隊決策，反而浪費了當家球星柯瑞 (Stephen Curry) 寶貴的巔峰歲月。然而勇士內部卻對他有很高的評價，雖然管理風格強勢，但他確實想贏，也肯為球隊付出。節目主持人蓋布曼率先拋出疑問：「說到球迷，他們現在最常針對的人就是拉科布。作為老闆，他幫助勇士建立了很多成功，拿到四座總冠軍。但如今只要網上提到他的名字，評論裡幾乎都是憤怒。你怎樣看球迷對他的這種敵意？在柯瑞退役之後，外界會把拉科布視為勇士的門面，也會看他能否繼續吸引頂級球員。」對此，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）表示，自己盡量不深入網路的口水戰。「我理解拉科布是決策體系中最顯眼的人，而且他確實比一般老闆更深地參與球隊事務。大多數球隊在選秀做決定時，不會出現老闆坐在作戰室裡和總經理激烈爭論的場面。現任總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）接受這種工作方式，前總管邁爾斯（Bob Myers）以前也接受；當然，有些人會說，這也加快了這份高壓工作對邁爾斯的消耗。」儘管球迷頗有微詞，但史萊特點出，在業界人士眼中，拉科布其實是一位難得的好老闆。「如果你去問那些曾在其他球隊工作過、後來來到拉科布手下的人，他們最欣賞的第一件事，往往是他非常願意花錢。」史萊特補充：「過去十年，他繳納了金額驚人的豪華稅。而且不只是稅款，他會花大錢配置員工、建立完整的訓練團隊，為客場住宿和球隊聚餐投入大量資源。勇士在內部被認為是一家待遇非常優厚的組織，拉科布因此得到很高的評價。」然而，這種熱情也帶來了反效果。「與之相伴的，是拉科布強烈希望參與決策。他不是一個直接推翻所有人的獨裁者，也確實允許專業人員做決定；可他深度參與討論，也公開承認自己參與其中。這和奧克拉荷馬雷霆老闆貝內特 (Clay Bennett) 這種完全放權的類型非常不同。」史萊特說道。記者斯帕多尼則為此總結：「不過，老闆『過度干預』和『積極參與』之間確實只有一線之隔。優秀的老闆通常都會以某種程度參與球隊事務，灣區球迷其實也見過糟糕而疏離的老闆是什麼樣，比如奧克蘭運動家隊（MLB）的老闆費舍爾 (John Fisher)。」攤開2012年以來NBA各球隊支付的總稅額數據，拉科布確實展現了無與倫比的財力與奪冠決心。勇士隊累積繳納高達8.16億美元的豪華稅，幾乎是第二名洛杉磯快艇隊的兩倍。這筆龐大的資金投入帶來了61%的例行賽勝率與4座總冠軍，證明了球團為了維持競爭力，在花錢上毫不手軟。