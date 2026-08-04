健康檢查血脂、血壓有紅字，血糖也岌岌可危在標準邊緣，醫師說這是三高病前狀態「代謝症候群」，不必吃藥但需要「生活型態改善」(Lifestyle Changes)，該怎麼辦？為幫助忙碌又亞健康的現代人更容易落實醫生所謂的生活型態改善，千禧之愛健康基金會今(8月4日)於「89量腰日」前夕特地發表與統一超商數位發展中心合作開發，於uniopen APP全新建置的「健康ACE」單元，將健康生活化為各種日常可執行的小行動，透過積分獎勵機制，鼓勵民眾養成健康習慣遠離疾病風險。
千禧之愛健康基金會董事長許惠恒表示，改變生活習慣更能有效逆轉代謝症候群健檢紅字。去年基金會讓7-ELEVEN千禧血壓站門市與鄰近社區診所配對合作，成功鼓勵近600位有三高風險民眾就診，再透過「三高蔬果有福」計畫，以可免費領取7-ELEVEN蔬果幫助飲食改變，促使其中153人落實改善。當中有6成民眾成功減重，而且還是減去最難的腹部脂肪，不但腰圍減掉3公分，BMI也下降1，還有超過7成血壓降回至標準內，成效顯著。臺灣生活型態醫學會理事長林宏榮也表示，國際研究早已證實身體活動、均衡飲食、充足睡眠等面向有助及早預防慢病威脅，不但是第二型糖尿病，對於腦中風、慢性腎臟病等15項慢病風險也通通有效1。今(2026)年期刊更發表2從3,000步提升至每日5,000步即可降低整體死亡風險37%。而他醫院裡的一名急診醫師光是善用7-ELEVEN商品營養標示，逐步調整飲食習慣便成功減重，顯示健康管理都可從日常做起。
許惠恒表示「健康ACE」取意Active (動態生活)、Control (健康管理)及Eat (均衡飲食)三大健康面向，基金會一直推動的量腰圍、量血壓、蔬果佔一半等活動都被納入，此次還特別推出健走5,000步加7-ELEVEN門市打卡。民眾只要下載uniopen APP，透過上述任務累積「健康行動值」，即可兌換茶葉蛋、豆漿及無糖茶等多項健康商品。89量腰日期間(8月5日~31日)挑戰限定任務，累滿200點行動值還可抽萬元大獎。若呼朋引伴健走出「7」字型，還有加碼贈。8月8日(六)父親節上午9~12時基金會與7-ELEVEN合辦第17屆「全國健康日」，全國217家千禧血壓站門市幫民眾量血壓、腰圍，不但現場可直接攻取行動值150分，還有無糖豆漿、上等蕉免費拿，歡迎大家多加參與。
此外，今年首度邀請霹靂布袋戲跨界合作，攜手霹靂三雄—素還真、葉小釵、一頁書一同呼籲民眾參加健康ACE活動，成為健康王者。8月5日起至7-ELEVEN購買指定沙拉(一日野菜-活力彩蔬、薯泥鮮蔬蛋沙拉)或至康是美門市，即可索取獨家霹靂貼紙量尺。統一集團旗下的18家關係企業如萬家福、博客來、統一生機等也同步發放Q版及真偶版量腰紙尺(各通路發放款式請查詢89量腰日官網)，數量有限快把握索取機會！
【活動網址】
開啟uniopen APP參加活動：https://www.uniopen.com/deeplink
89量腰日活動官網：https://event.1000-love.org.tw/89day/
第十七屆「全國健康日」千禧血壓站門市查詢：
https://www.1000-love.org.tw/activity/retail
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許惠恒表示「健康ACE」取意Active (動態生活)、Control (健康管理)及Eat (均衡飲食)三大健康面向，基金會一直推動的量腰圍、量血壓、蔬果佔一半等活動都被納入，此次還特別推出健走5,000步加7-ELEVEN門市打卡。民眾只要下載uniopen APP，透過上述任務累積「健康行動值」，即可兌換茶葉蛋、豆漿及無糖茶等多項健康商品。89量腰日期間(8月5日~31日)挑戰限定任務，累滿200點行動值還可抽萬元大獎。若呼朋引伴健走出「7」字型，還有加碼贈。8月8日(六)父親節上午9~12時基金會與7-ELEVEN合辦第17屆「全國健康日」，全國217家千禧血壓站門市幫民眾量血壓、腰圍，不但現場可直接攻取行動值150分，還有無糖豆漿、上等蕉免費拿，歡迎大家多加參與。
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