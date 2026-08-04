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國民黨中評委韋伯韜日前提出「研議和平統一論述」，引發黨內外高度討論，該提案目前已送交國民黨智庫研議，也讓外界重新關注藍營對兩岸關係與未來定位的主張。對此，資深媒體人黃暐瀚質疑，國民黨若要談「統一論述」，首先必須向社會說明打算怎麼統？不過若涉及接受「共產主義」，恐將直接違反黨章。黃暐瀚近日在臉書發文表示，台大政治系名譽教授、知名政治學家明居正，日前接受節目專訪時點出關鍵核心，當國民黨內有人提出黨中央應建立「統一論述」時，外界最想知道的是，「到底打算怎麼統？」該是時候，跟國人說明。黃暐瀚分析，若國民黨主張「華統」，也就是台灣主導中國統一，外界就會追問具體方式，是採取「武統」打過去？還是透過三民主義感化神州、風行草偃、自動拜服的「和統」方式？至於「被統」，也就是由中國統一台灣，讓台灣成為中華人民共和國的一部分或特殊行政區，黃暐瀚直呼：「我實在懷疑，這個方案，台灣有多少公民支持？」另外，黃暐瀚提到「互統」概念，也就是台灣與中國在制度上融合、尋求共存；不過國民黨黨章第二條明文規定：「實施民主憲政、反對共產主義」，因此若涉及包容、接受共產主義制度，恐將直接違反黨章。黃暐瀚也引述明居正的說法：「跟中國統，是可以的；跟中共統，斷然不行。」他並進一步追問，如今提出統一論述，不知道國民黨，是哪一種？