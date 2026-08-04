在洛杉磯道奇與底特律老虎敲定交易的3天後，台灣時間明（5）日史庫柏將正式穿上藍白戰袍，踏上瑞格利球場（Wrigley Field）展開生涯首次在小熊主場的先發。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也對他寄予厚望，希望他能在球隊陷入4連敗低潮時，扮演「止敗王牌」的角色。《NOWnews》為讀者整理史庫柏道奇首戰的轉播、賽程等資訊。
🟡 本文重點摘要
📍史庫柏道奇先發首秀基本資訊
📍兩隊先發投手本季數據一次看
📍史庫柏交手小熊歷史數據一次看
📍兩隊系列賽首戰賽況
📍8月5日MLB完整賽程一次看
📍MLB轉播資訊一覽
史庫柏道奇先發首秀基本資訊
📍對戰組合： 洛杉磯道奇 vs 芝加哥小熊
📍比賽時間： 台灣時間8月5日（週三）上午8:05
📍比賽地點： 小熊主場 瑞格利球場（Wrigley Field）
📍轉播平台：MLB.TV、Marquee Sports、Network Spectrum、SportsNet LA、TBS、Fubo
兩隊先發投手本季數據一次看
史庫柏交手小熊歷史數據一次看
史庫柏生涯曾3度與小熊隊交手，繳出1勝1敗、防禦率4.12的成績，在19.2局的投球中送出18次三振、被敲出22支安打。雖然對戰樣本不算多，但對如今急著止敗的道奇而言，史庫柏過往對戰小熊的實戰經驗，無疑是一劑強心的強心針。
兩隊系列賽首戰賽況
道奇繼日前在主場慘遭老對手波士頓紅襪隊史無前例地「橫掃」後，原本期待能在作客芝加哥小熊隊的系列賽重整旗鼓，沒想到首戰投手陣容再度崩盤，終場以5：10慘敗給小熊，追平本季最長的4連敗。
今日這場系列賽首戰，道奇隊的投手群完全擋不住小熊隊的猛烈砲火。小熊打線一開賽就展現猛烈火力的企圖心，前3局狂攻猛打灌進6分大局，一舉奠定勝基。雖然道奇試圖反撲，但前期的巨大分差讓打線無力回天，最終以5分之差吞敗。
8月5日MLB完整賽程一次看
MLB轉播資訊一覽
電視與有線電視轉播
緯來體育台：每日提供MLB賽事轉播
線上與行動裝置收看
Hami Video：透過Hami Video棒球專區收看愛爾達體育台轉播。
ELTA.TV：至愛爾達棒球專區觀看天天多場直播與賽程。
MLB.TV：官方付費完整賽事與多功能觀看平台
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📍史庫柏道奇先發首秀基本資訊
📍兩隊先發投手本季數據一次看
📍史庫柏交手小熊歷史數據一次看
📍兩隊系列賽首戰賽況
📍8月5日MLB完整賽程一次看
📍MLB轉播資訊一覽
📍對戰組合： 洛杉磯道奇 vs 芝加哥小熊
📍比賽時間： 台灣時間8月5日（週三）上午8:05
📍比賽地點： 小熊主場 瑞格利球場（Wrigley Field）
📍轉播平台：MLB.TV、Marquee Sports、Network Spectrum、SportsNet LA、TBS、Fubo
兩隊先發投手本季數據一次看
|球員
|W-L
|ERA
|WHIP
|IP
|H
|K
|BB
|HR
|
道奇：史庫柏（Tarik Skubal）
|7-5
|2.79
|0.91
|96.2
|74
|116
|14
|10
|小熊：阿薩德（Javier Assad）
|6-1
|3.75
|1.16
|69.2
|63
|48
|18
|12
史庫柏生涯曾3度與小熊隊交手，繳出1勝1敗、防禦率4.12的成績，在19.2局的投球中送出18次三振、被敲出22支安打。雖然對戰樣本不算多，但對如今急著止敗的道奇而言，史庫柏過往對戰小熊的實戰經驗，無疑是一劑強心的強心針。
道奇繼日前在主場慘遭老對手波士頓紅襪隊史無前例地「橫掃」後，原本期待能在作客芝加哥小熊隊的系列賽重整旗鼓，沒想到首戰投手陣容再度崩盤，終場以5：10慘敗給小熊，追平本季最長的4連敗。
今日這場系列賽首戰，道奇隊的投手群完全擋不住小熊隊的猛烈砲火。小熊打線一開賽就展現猛烈火力的企圖心，前3局狂攻猛打灌進6分大局，一舉奠定勝基。雖然道奇試圖反撲，但前期的巨大分差讓打線無力回天，最終以5分之差吞敗。
|時間（台灣時間）
|客隊（客場戰績）
|主隊（主場戰績）
|06:35
|洛杉磯天使 (18-36)
|巴爾的摩金鶯 (30-29)
|06:40
|奧克蘭運動家 (24-31)
|辛辛那提紅人 (26-31)
|06:40
|紐約大都會 (22-32)
|克里夫蘭守護者 (28-28)
|06:40
|華盛頓國民 (32-25)
|費城費城人 (29-27)
|07:05
|聖路易紅雀 (28-25)
|紐約洋基 (26-24)
|07:10
|芝加哥白襪 (25-31)
|波士頓紅襪 (25-29)
|07:15
|邁阿密馬林魚 (24-32)
|亞特蘭大勇士 (36-20)
|07:40
|明尼蘇達雙城 (26-30)
|堪薩斯市皇家 (26-27)
|07:40
|匹茲堡海盜 (28-29)
|密爾瓦基釀酒人 (36-21)
|08:05
|洛杉磯道奇 (36-21)
|芝加哥小熊 (32-24)
|08:05
|舊金山巨人 (22-38)
|德州遊騎兵 (28-26)
|08:10
|多倫多藍鳥 (25-29)
|休士頓太空人 (29-28)
|08:40
|坦帕灣光芒 (25-28)
|科羅拉多落磯 (27-30)
|09:40
|底特律老虎 (24-31)
|西雅圖水手 (32-24)
|09:40
|聖地牙哥教士 (26-30)
|亞利桑那響尾蛇 (32-22)
電視與有線電視轉播
緯來體育台：每日提供MLB賽事轉播
線上與行動裝置收看
Hami Video：透過Hami Video棒球專區收看愛爾達體育台轉播。
ELTA.TV：至愛爾達棒球專區觀看天天多場直播與賽程。
MLB.TV：官方付費完整賽事與多功能觀看平台