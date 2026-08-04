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🟡 本文重點摘要

📍史庫柏道奇先發首秀基本資訊

📍 兩隊先發投手本季數據一次看

📍史庫柏交手小熊歷史數據一次看

📍 兩隊系列賽首戰賽況

📍 8月5日MLB完整賽程一次看

📍MLB轉播資訊一覽

▲史庫柏生涯曾3度與小熊隊交手，繳出1勝1敗、防禦率4.12的成績，在19.2局的投球中送出18次三振、被敲出22支安打。（圖／取自洛杉磯道奇X）

史庫柏道奇先發首秀基本資訊

兩隊先發投手本季數據一次看

球員 W-L ERA WHIP IP H K BB HR 道奇：史庫柏（Tarik Skubal） 7-5 2.79 0.91 96.2 74 116 14 10 小熊：阿薩德（Javier Assad） 6-1 3.75 1.16 69.2 63 48 18 12

史庫柏交手小熊歷史數據一次看

▲史庫柏（Tarik Skubal）加盟道奇後回擊外界囤星批評，強調大聯盟每支球隊原本都有機會提出交易報價。（圖／取自IG ＠Tarik Skubal）

兩隊系列賽首戰賽況

▲洛杉磯道奇巨星大谷翔平與山本由伸一見到史庫柏便笑開懷，熱情送上擁抱宛如親兄弟。（圖／翻攝自@Dodgers X）

8月5日MLB完整賽程一次看

時間（台灣時間） 客隊（客場戰績） 主隊（主場戰績） 06:35 洛杉磯天使 (18-36) 巴爾的摩金鶯 (30-29) 06:40 奧克蘭運動家 (24-31) 辛辛那提紅人 (26-31) 06:40 紐約大都會 (22-32) 克里夫蘭守護者 (28-28) 06:40 華盛頓國民 (32-25) 費城費城人 (29-27) 07:05 聖路易紅雀 (28-25) 紐約洋基 (26-24) 07:10 芝加哥白襪 (25-31) 波士頓紅襪 (25-29) 07:15 邁阿密馬林魚 (24-32) 亞特蘭大勇士 (36-20) 07:40 明尼蘇達雙城 (26-30) 堪薩斯市皇家 (26-27) 07:40 匹茲堡海盜 (28-29) 密爾瓦基釀酒人 (36-21) 08:05 洛杉磯道奇 (36-21) 芝加哥小熊 (32-24) 08:05 舊金山巨人 (22-38) 德州遊騎兵 (28-26) 08:10 多倫多藍鳥 (25-29) 休士頓太空人 (29-28) 08:40 坦帕灣光芒 (25-28) 科羅拉多落磯 (27-30) 09:40 底特律老虎 (24-31) 西雅圖水手 (32-24) 09:40 聖地牙哥教士 (26-30) 亞利桑那響尾蛇 (32-22)

MLB轉播資訊一覽



緯來體育台：每日提供MLB賽事轉播

Hami Video：透過Hami Video棒球專區 收看愛爾達體育台轉播。

ELTA.TV：至愛爾達棒球專區 觀看天天多場直播與賽程。

MLB.TV：官方付費完整賽事與多功能觀看平台

在洛杉磯道奇與底特律老虎敲定交易的3天後，台灣時間明（5）日史庫柏將正式穿上藍白戰袍，踏上瑞格利球場（Wrigley Field）展開生涯首次在小熊主場的先發。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也對他寄予厚望，希望他能在球隊陷入4連敗低潮時，扮演「止敗王牌」的角色。《NOWnews》為讀者整理史庫柏道奇首戰的轉播、賽程等資訊。： 洛杉磯道奇 vs 芝加哥小熊： 台灣時間8月5日（週三）上午8:05： 小熊主場 瑞格利球場（Wrigley Field）：MLB.TV、Marquee Sports、Network Spectrum、SportsNet LA、TBS、Fubo史庫柏生涯曾3度與小熊隊交手，繳出1勝1敗、防禦率4.12的成績，在19.2局的投球中送出18次三振、被敲出22支安打。雖然對戰樣本不算多，但對如今急著止敗的道奇而言，史庫柏過往對戰小熊的實戰經驗，無疑是一劑強心的強心針。道奇繼日前在主場慘遭老對手波士頓紅襪隊史無前例地「橫掃」後，原本期待能在作客芝加哥小熊隊的系列賽重整旗鼓，沒想到首戰投手陣容再度崩盤，終場以5：10慘敗給小熊，追平本季最長的4連敗。今日這場系列賽首戰，道奇隊的投手群完全擋不住小熊隊的猛烈砲火。小熊打線一開賽就展現猛烈火力的企圖心，前3局狂攻猛打灌進6分大局，一舉奠定勝基。雖然道奇試圖反撲，但前期的巨大分差讓打線無力回天，最終以5分之差吞敗。