我是廣告 請繼續往下閱讀

現代人真正的問題，可能是每天根本喝不到足夠的水，很多人忙起來一整天只喝幾口水，甚至等到口渴才想起來要喝，卻不知道身體可能早就已經發出警訊了。女星布蘭妮上民視節目《醫學大聯盟》談到自己以前完全不喝水，每天都靠兩大杯珍珠奶茶解渴，結果曾因泌尿道感染兩度住院，曾經住院長達15天，醫師更警告嚴重恐影響腎功能。布蘭妮提到這段過往，她表示自己以前都不喝水，每天只靠兩大杯珍珠奶茶解渴，結果曾因泌尿道感染兩度住院，其中一次白血球飆高，住院長達15天，醫師更警告嚴重恐影響腎功能。因為不喝水慘住院，歷經身體發出的警訊，讓她現在再也不敢輕忽喝水的重要性，每天都會在女兒督促下至少喝滿2000cc。小楓分享，自己以前常因全身痠痛看醫生，而醫師每次都提醒她要多喝水，前陣子開始認真補充水分後，也明顯感覺身體變得比較輕盈。不過她也透露，自己偶爾會突然放空、眼神失焦，甚至錄影時會不小心把同一句話重複講兩、三遍，笑說：「可能就是我又當機了。」多喝水是好事，不過也要注意是否喝進健康的水。胡景堯教授提醒，隔夜水真正需要注意的不是放了一晚，而是保存方式是否正確。 水放久後餘氯會逐漸揮發，若處於高溫或開放環境，更容易受到灰塵、細菌污染；尤其喝過一口的水，口腔細菌也可能進入杯中。因此建議使用有蓋容器保存，避免長時間放置，才能降低污染風險。