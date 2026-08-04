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台灣寶可夢中心父親節新品出爐！系列歷代遊戲軟體包裝設計主題一次看

▲8月8日寶可夢中心T恤附收納包。（圖／IG@pokemon_taiwan）

■8月8日台灣寶可夢中心商品清單

▲8月8日寶可夢中心T恤附收納包。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲8月8日寶可夢中心新品遊戲外盒造型胸針、遊戲外盒造型磁鐵收藏組。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲8月8日寶可夢中心遊戲外盒&遊戲卡匣造型鑰匙圈收藏系列。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）父親節周末又有超夯新品上架！寶可夢台灣官方近期公布，即將於8月8日（六）《寶可夢》系列歷代遊戲軟體包裝設計為主題的商品系列，是許多資深寶可夢粉絲必收藏的夢幻逸品。台北寶可夢中心近期發布新商品發售通知，以歷代《寶可夢》系列遊戲軟體包裝為設計靈感，推出一系列充滿回憶的商品！包含擁有亮面光澤、閃耀邊框設計的造型胸針，以及講究重現歷代遊戲發售當時包裝外型與質感的磁鐵收藏組。附有遊戲包裝圖樣收納包的T恤，正面印有歷代遊戲包裝設計，背面則印製了遊戲軟體的發售年表，讓人一次回顧《寶可夢》系列的發展歷程。至於歷代遊戲外盒&遊戲卡造型鑰匙圈收藏系列，將以扭蛋形式登場！如果是父親節當天無法前往信義區現場的寶可夢粉絲也不用擔心，官方表示，PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於8月7日（五）16時00分開始販售這些新商品。上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。