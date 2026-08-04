台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）父親節周末又有超夯新品上架！寶可夢台灣官方近期公布，即將於8月8日（六）《寶可夢》系列歷代遊戲軟體包裝設計為主題的商品系列，是許多資深寶可夢粉絲必收藏的夢幻逸品。
台灣寶可夢中心父親節新品出爐！系列歷代遊戲軟體包裝設計主題一次看
台北寶可夢中心近期發布新商品發售通知，以歷代《寶可夢》系列遊戲軟體包裝為設計靈感，推出一系列充滿回憶的商品！
包含擁有亮面光澤、閃耀邊框設計的造型胸針，以及講究重現歷代遊戲發售當時包裝外型與質感的磁鐵收藏組。附有遊戲包裝圖樣收納包的T恤，正面印有歷代遊戲包裝設計，背面則印製了遊戲軟體的發售年表，讓人一次回顧《寶可夢》系列的發展歷程。
至於歷代遊戲外盒&遊戲卡造型鑰匙圈收藏系列，將以扭蛋形式登場！
如果是父親節當天無法前往信義區現場的寶可夢粉絲也不用擔心，官方表示，PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於8月7日（五）16時00分開始販售這些新商品。
■8月8日台灣寶可夢中心商品清單
T恤附收納包
寶可夢 紅 / 寶可夢 綠 / 寶可夢 金 / 寶可夢 銀 / 寶可夢 紅寶石 / 寶可夢 藍寶石
（Unisex M/L） $950
遊戲外盒造型胸針
・寶可夢 紅・綠・藍・皮卡丘 $590
・寶可夢 金・銀・水晶版 $440
・寶可夢 紅寶石・藍寶石・綠寶石 $440
・寶可夢 火紅・葉綠 $295
遊戲外盒造型磁鐵收藏組
1996-2002（共6款隨機） $150
遊戲外盒&遊戲卡匣造型鑰匙圈收藏系列
1996-2002（共6款隨機） $100
台灣寶可夢中心8月入店整理券發放實施日期
8月7日（五）、8日（六）、9日（日）、15日（六）、22日（六）、29日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北寶可夢中心近期發布新商品發售通知，以歷代《寶可夢》系列遊戲軟體包裝為設計靈感，推出一系列充滿回憶的商品！
包含擁有亮面光澤、閃耀邊框設計的造型胸針，以及講究重現歷代遊戲發售當時包裝外型與質感的磁鐵收藏組。附有遊戲包裝圖樣收納包的T恤，正面印有歷代遊戲包裝設計，背面則印製了遊戲軟體的發售年表，讓人一次回顧《寶可夢》系列的發展歷程。
至於歷代遊戲外盒&遊戲卡造型鑰匙圈收藏系列，將以扭蛋形式登場！
如果是父親節當天無法前往信義區現場的寶可夢粉絲也不用擔心，官方表示，PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於8月7日（五）16時00分開始販售這些新商品。
T恤附收納包
寶可夢 紅 / 寶可夢 綠 / 寶可夢 金 / 寶可夢 銀 / 寶可夢 紅寶石 / 寶可夢 藍寶石
（Unisex M/L） $950
・寶可夢 紅・綠・藍・皮卡丘 $590
・寶可夢 金・銀・水晶版 $440
・寶可夢 紅寶石・藍寶石・綠寶石 $440
・寶可夢 火紅・葉綠 $295
1996-2002（共6款隨機） $150
遊戲外盒&遊戲卡匣造型鑰匙圈收藏系列
1996-2002（共6款隨機） $100
台灣寶可夢中心8月入店整理券發放實施日期
8月7日（五）、8日（六）、9日（日）、15日（六）、22日（六）、29日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。