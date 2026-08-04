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高鐵座椅椅背「小圓柱」用途曝光！真正功能讓不少人驚呼

▲台灣高鐵每天載運大量旅客往返南北，各項車廂設備都有不同設計巧思，其中座椅椅背上的灰色小圓柱，近期再度引發網友討論。（圖／記者黃韻文攝）

高鐵座椅可180度旋轉！官方：不得影響其他旅客

▲高鐵座椅椅背兩側的灰色小圓柱真正用途與高鐵座椅轉向有關，工作人員會在列車終點站利用小圓柱將座椅旋轉180度，方便下一趟列車乘客面向前方乘坐。（示意圖／記者郭佩蓉 攝）

高鐵座椅椅背兩側的灰色小圓柱，長久以來讓不少乘客誤以為是掛衣勾或站立扶手，近日有網友發文詢問用途，引發熱烈討論。內行人解答指出，這項設計主要是提供工作人員在列車抵達終點站後旋轉180度座椅時握持施力使用，因高鐵採雙向行駛，列車無須調頭，座椅必須隨行車方向調整，因此靠窗與靠走道座位都會設置相同裝置。高鐵也表示，旅客可自行調整座椅與同行者對坐，但應避免影響他人，共同維護良好的乘車品質。一名網友在臉書社團「爆系知識家」分享高鐵座椅照片，表示每張椅背兩側都設有灰色的圓柱狀裝置，好奇真實用途到底是什麼，貼文曝光後引起不少乘客熱烈留言。不少人第一時間都猜測，小圓柱是提供站立乘客抓握的扶手，也有人認為是方便懸掛外套、帽子或提袋的掛勾，「走路時可以扶著，比較不容易跌倒」、「坐走道的可以掛東西吧？我是掛過啦」、「我一直都拿來掛東西」、「坐走道時可以扶一下」、「我一直以為就是掛帽子、外套的地方」。隨著討論持續延燒，熟悉高鐵運作的網友也揭開答案。原來這個灰色小圓柱雖然具有扶手功能，但最主要用途其實是提供工作人員在終點站旋轉座椅時施力使用。由於高鐵列車採雙向行駛設計，不需要像一般列車調頭，因此抵達終點站後，工作人員必須將座椅旋轉180度，讓下一班列車的乘客仍能面向行車方向乘坐。正因如此，不論靠窗或靠走道座位，都設有相同的小圓柱，方便服務人員握持並完成座椅轉向。不少知情網友也分享，「曾經看過高鐵人員握著那裡把椅子轉向」、「列車到站後就是靠它旋轉座椅」、「高鐵不用調頭，所以座椅都要轉180度」、「靠窗和靠走道都有，是因為座椅旋轉後位置會互換」。事實上，高鐵列車座椅原本就具備180度旋轉功能，除了終點站由清潔或服務人員統一調整外，若同行親友希望面對面乘坐，旅客也可自行旋轉座椅，方便彼此互動。高鐵表示，所有車廂均配置可180度旋轉座椅，旅客調整座位時應避免影響其他乘客的乘車權益；若列車服務人員發現有妨礙他人的情況，將主動勸導。若乘客因鄰座調整座椅而感到不適，也可立即向列車服務人員反映，並呼籲大家共同維護良好的乘車品質。雖然設計初衷是為了方便座椅轉向，但不少乘客認為，小圓柱在日常搭車時仍相當實用。除了可在列車晃動時充當扶手、協助保持平衡，也有人習慣拿來掛外套、帽子、提袋等隨身物品，或是在起身時稍微借力支撐。只要不影響其他旅客，其實算是相當多功能的設計，「想掛東西也可以、扶一下也可以」。