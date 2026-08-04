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▲統一獅今（4）日於大直典華宴會館舉辦傳奇巨星陳鏞基引退記者會，公布「鏞不止步」主視覺、LOGO與動畫之外，還公布引退賽相關紀念商品，同樣以「鏞不止步」概念發想。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.04）

中華職棒統一7-ELEVEn獅內野手陳鏞基本季將高掛球鞋，今（4）日舉辦引退記者會。陳鏞基2011結束旅美生涯，返台加入中職，當年場均人數僅3000人，2012年更是下跌至2433人，但經過15年的努力，中職在去年球季場均受度破萬人，陳鏞基可以說是「最壞的時候加入，在最好的時候退休」。陳鏞基坦言，剛回來時，環境真的很差，也很羨慕現在年輕選手，一進中職就有好的環境、待遇，「不可否認的是，我們這世代的（林）智勝、恰恰（彭政閔）挺過這個時段，我也只能說，『我們都辛苦了。』」現年43歲的陳鏞基，2004年與西雅圖水手隊簽約，展開旅美生涯，最高層級達到3A，離最高殿堂僅一步之遙，2010年陳鏞基返台投入中職選秀，成為該年度選秀狀元。陳鏞基效力獅隊16個賽季，累積1338安、136轟、120盜、738打點，是中職第8位「千安、百轟、百盜」的球星，生涯打擊率3成03。在今日記者會上，獅隊播放陳鏞基在中職過去16年的紀錄影片，其中在2011年、2012年的影片中，明顯可以看出場邊球迷不多。在2011年，中職場均人數3000人，2012年不增反減，場均下降2433人，經過15年的努力，中職進場人數已大幅提升，去年場均首度破萬，來到10373人，可以說陳鏞基在中職「最壞的時候加入，在最好的時候退休」。陳鏞基回憶，2011年回來台灣加入中職時，整體環境非常不好，「大家都知道，一場比賽可能100、200人，到現在假日都會1萬多人，我覺得他們（年輕選手）很幸福。所以這環境越來越好，我覺得他們要更知道自己是一位職業球員，要怎麼去當好職業球員。」陳鏞基指出，中職的環境雖然沒有辦法跟韓國、日本比，「他們那個人數相對的比較多，可是現在大家看的到，有感受到，跟20 年前比，已經好很多了。現在的硬體設備越來越好，有大巨蛋、亞太新球場，我們球隊的觀眾人數又成長幅度蠻大的，所以大家要好好珍惜這樣的環境。」陳鏞基說，自己其實很羨慕張皓崴、王翾祐等年輕選手，「他們一進來，就可以有這樣的環境，我是蠻羨慕他們。不可否認的是，像我們這世代的（林）智勝、恰恰（彭政閔），挺過這個時段，我也只能說，『我們都辛苦了。』」