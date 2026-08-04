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強震當晚照常辦餐會 500多人出席引發質疑

一句「有辦真的是太好了」 遭轟缺乏同理心

公開致歉辭黨團會長 金錢仍醜聞未平

日本熊本縣7月28日發生強震，災情引發全國關注，與熊本相鄰的福岡縣卻爆發政治爭議。福岡縣議會最大黨團「自民黨縣議團」會長松尾統章，當晚仍照常舉辦數百人參加的政治獻金募款餐會，事後受訪更表示「有辦真的是太好了」，遭批評對災民缺乏同理心。面對輿論持續延燒，松尾3日公開道歉，宣布辭去黨團會長職務，但保留縣議員身分。根據讀賣新聞報導，松尾統章於熊本強震發生當晚，在福岡縣內一家飯店舉辦名為「松尾統章啤酒派對」的政治募款活動。餐會以「縣政報告會兼附酒水餐飲的意見交流會」名義舉行，每人收取1萬5000日圓（約新台幣3100元）入場費，共有約500至600名支持者出席。活動現場除供應餐點及酒類，也安排搞笑藝人登台表演，氣氛熱絡。由於福岡與熊本地理位置相近，當時災區正忙於救災、疏散及確認災情，餐會照常舉行的畫面，隨即引發外界質疑。爭議進一步擴大，則源於松尾在活動結束後接受媒體訪問時脫口表示：「有辦真的是太好了。」相關言論曝光後，引發日本網友及災民強烈反彈，批評他未能體察重大災害下的社會氛圍。福岡縣知事服部誠太郎也公開表示，在重大災害發生之際舉辦這類餐會「極度不適當」，認為相關判斷與社會期待明顯脫節。松尾起初解釋，地震發生時活動已經開始辦理報到，臨時取消存在困難；他也表示，舉辦餐會是為了向支持者說明福岡縣議會近期爆發的一連串金錢疑雲。不過，相關說法未能平息批評。隨著輿論持續發酵，松尾3日出面向外界致歉。他表示，事後重新檢視自己的發言後，深感相關說法對正在受災及承受痛苦的民眾而言，是「非常失禮且傷人的表達」，將誠懇接受各界批評。松尾同時宣布辭去自民黨福岡縣議團會長職務，為事件負責，但強調不會辭去福岡縣議員。這起爭議也與福岡縣議會近期的金錢醜聞交織。日本媒體指出，多名曾任正、副議長的資深議員，先前證實曾向自民黨縣議團幹部交付現金，使黨團正面臨高度質疑。在此敏感時刻，松尾仍於熊本強震當晚舉辦募款餐會，並發表不當言論，也讓事件迅速升高為政治責任問題。