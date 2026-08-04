他自2004年遠赴美職追夢，僅用3年就爬上3A，被看好早晚能成為大聯盟游擊手，卻在最關鍵時刻，連2年遭受右肩與膝蓋受傷打擊，直接中斷旅美夢，不然陳鏞基極有可能是台灣棒球史上首位，以先發游擊手之姿站穩大聯盟的球員。

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在台灣棒球歷史上，能同時在美職體系展現頂級天賦、於國際賽場扮演英雄，又能在本土職棒樹立隊史障礙的打者屈指可數，今日舉辦引退記者會的統一7-ELEVEN獅傳奇球星陳鏞基，無疑是其中璀璨的巨星之一，陳鏞基是台東縣阿美族出身，高中離開家鄉來到高苑工商就讀，並於國立體大時期被西雅圖水手相中，於2024年1月以25萬美元簽約金展開旅美生涯。回顧最初球探報告中，認為陳鏞基不僅具備高範圍、高完成度的游擊守備能力，更擁有極佳的長打潛力與壘包破壞力，僅用1年時間，陳鏞基就用極強的比賽能力，讓他獲得權威媒體《Baseball America》高評價，名列水手農場內野手第1，隔年升至2A單季打出15轟、25盜，僅赴美3年、就在23歲之齡直升 3A。美職球探當時給予他極高評價，更封他為「台灣基特（Derek Jeter）」，但升至3A的陳鏞基卻遭遇大傷，僅出賽5場後因肩傷復發，2007年球季直接報銷，隔年回到3A又持續受到小傷困擾，最後在6月底因膝傷開刀，該季又提前劃下句點。儘管努力從2次足以影響生涯的重傷中走出，但陳鏞基身手也受到影響，2008年被水手移出40人名單、後輾轉至運動家、海盜也未獲太多機會，2010年底正式投入中職選秀，並以該年度選秀狀元之姿加入統一獅。陳鏞基不論是學生時代、甚至旅美時期，都曾多次代表中華隊出征國際賽，對廣大台灣球迷而言，陳鏞基幾乎就是2000年代國家隊最具主宰力的代表人物，多次在重要大賽中打出影響力。細數陳鏞基璀璨生涯，首先是2006年洲際盃，單屆大賽他狂轟4支全壘打，包含對義大利的滿貫砲，率領中華隊勇奪銅牌，陳鏞基也榮獲全壘打王與最佳二壘手，2006年多哈亞運，陳鏞基金牌賽炸裂「雙響砲」、獨攬5分打點，率領中華隊奪金此外，提到陳鏞基國際賽表現，就不得不提他在國家隊長年合作搭檔胡金龍，兩人組成的「金鏞連線」，從2006年到2013年，都是中華隊最強大的黃金二遊，兼具頂級守備覆蓋率與打擊火力，成為那個時代中華隊的經典回憶。2011年，陳鏞基以選秀狀元之姿返台加盟統一獅後，儘管歷經多次重大手術，導致守備位置由游擊移至三壘與一壘，但他依然長年扮演統一獅打線攻守核心。在長達16年中職歲月中，陳鏞基不僅多次隨隊奪下總冠軍，更獲得過金手套與最佳十人肯定。2025年，他以第136支全壘打超越傳奇球星高國慶，正式成為統一獅隊史全壘打王，即便年過四旬，依然能繳出3成以上打擊率，顯見其打擊天賦。儘管陳鏞基遺憾因傷未曾上過大聯盟，但從早年學生時期的台灣第一游擊手、到成人國際賽披上中華隊戰袍的無役不與，以及生涯下半場、在中職創下的無數紀錄，陳鏞基早就用長達23年的職業生涯，寫下一段難以被複製的傳奇。