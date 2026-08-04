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實境節目《請世界吃桌》撥出後話題不斷，隋棠因為堅持與千千內外場互換職位引發風波，事件後日前她以照顧孩子為由缺席記者會。今（4）日她出席時尚品牌活動，這也是風波後首度公開露面。當被問及外界對《請世界吃桌》的批評時，她坦言並不覺得委屈，不過當媒體準備進一步追問節目相關話題時，現場公關隨即出面喊卡，要求僅回答品牌相關問題，記者會也在一陣尷尬中匆匆結束。被問到近日《請世界吃桌》相關討論，以及是否認為外界言論對自己不公平時，隋棠表示：「其實不會，我會覺得只要大家可以注意到我們的節目，一起把屬於台灣這麼棒的辦桌文化讓更多人看到，尤其現在很多年輕人已經沒有機會接觸這樣的文化，如果可以因此認識，我覺得是很棒的。」不過當媒體接著追問參與《請世界吃桌》後是否有什麼成長或改變時，現場公關立刻打斷表示：「我們還是以品牌相關的問題提問，謝謝。」隨後也婉拒所有節目相關提問。至於接下來是否有新戲、新作品，隋棠僅低調表示，「之後有廣告，也有拍戲。」但角色內容目前仍不方便透露，活動訪問也隨即畫下句點。此外，隋棠分享暑假近況，透露今年暑假依舊照慣例放下工作陪伴孩子，一家人剛結束日本四國小豆島之旅。她分享小豆島氣候和台灣相近，因為四面環海，相當舒適，當地盛產橄欖，更推薦當地特有的吃法，「牛奶冰淇淋淋上很多橄欖油，真的非常驚豔，我還特地把橄欖油帶回台灣。」談到英文發音受到不少人稱讚，隋棠笑說，主要是因為先生Tony中文沒有那麼流利，平常一家人習慣以英文溝通，加上孩子長大後使用中文的比例也逐漸降低，自然讓自己的英文越來越順。