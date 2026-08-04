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意志力與耐力的極致展現

波蘭長距離游泳好手庫布科夫斯基（Bartłomiej Kubkowski）成功寫下波蘭體壇新歷史，成為首位完成橫渡波羅的海壯舉的選手。他從瑞典出發、橫跨逾160公里抵達波蘭，全程在水中不間斷奮戰了約56個小時。在抵達終點後，可看到他腳步有些癱軟，最後仍成功獨自走上岸完成壯舉。根據Euronews報導，庫布科夫斯基於上週五自瑞典出發，展開他職業生涯中最具挑戰性的第五次橫渡波羅的海嘗試。週日晚間，他成功抵達波蘭海岸，受到現場大批支持者的熱烈歡迎。根據挑戰規則，庫布科夫斯基必須完全依靠自身力量走出水面，且全程不得借助任何船隻協助，他最終順利滿足所有條件，完成這項認證。抵達終點後，庫布科夫斯基坦言，極度的疲憊讓他一時之間還無法完整感受這項偉大成就的震撼。在長達兩天多的時間裡，他在沒有睡眠與長時間休息的情況下保持連續游泳，劃水數萬次。這趟挑戰最大的敵人不僅是遙遠的距離，更是對體能極限的考驗。在連續數十小時未眠後，他多次面臨注意力不集中甚至意識模糊的危機。他的支援團隊則全程隨行，負責導航、確保安全，並定期為他補充能量與水分。年復一年的挫折 與不放棄的夢想這項歷史性的成功，是多年努力與數次失敗累積的結晶。庫布科夫斯基早在2022年就曾首次挑戰橫渡波羅的海，當時在游了115公里後遺憾收場。接下來幾年，他持續調整狀態、累積經驗，一步步提升應對艱難航程的能力。最接近成功的一次是在2025年，當時他游了約159公里、在水中堅持了53小時，距離波蘭海岸僅剩十多公里，最後因體力透支而不得不放棄。這一次，他汲取了過往所有的失敗經驗。備戰期間除了數千小時的水中訓練與耐力鍛鍊外，還特別強化了心理素質，並精確規劃了飲食補給策略。值得一提的是，庫布科夫斯基將這次的成功獻給了「癌症戰士基金會」（Cancer Fighters Foundation）的受助者們，並在挑戰期間為他們發起募款。多年來，他一直堅持將挑戰極限的運動與公益慈善相結合。庫布科夫斯基本身也是24小時連續游泳的世界紀錄保持人，並曾在多項國內外賽事中獲獎，同時也是「極限波羅的海游泳計畫」（Ultra Baltic Swim）的創始人。然而，橫渡波羅的海無疑是他目前職業生涯中最為艱巨的一項挑戰。與此同時，曾參加北京與倫敦奧運、並保持72小時不間斷游泳金氏世界紀錄的波蘭女子游泳好手斯切帕尼亞克（Karolina Szczepaniak），也在同一時間進行過這項橫渡挑戰。她的目標是游到波蘭的波比耶羅沃（Pobierow），並為一名14歲病童的醫療費用募款。遺憾的是，她的挑戰在泳渡58小時、距離波蘭海岸約40公里處劃下句點。橫渡波羅的海被公認為全球長距離游泳中最具挑戰性的項目之一。選手不僅要面對驚人的距離，還必須克服多變的天候條件、冰冷的海水、湧浪，以及身體逐漸堆積的極限疲憊。庫布科夫斯基的歷史性成功不僅是他多年夢想的實現，更向大眾展示了在歷經多次失敗後，依然堅持不懈的強大毅力與決心。經過五次嘗試與無數小時的艱苦訓練，庫布科夫斯基終於用雙臂劃過波羅的海，為自己的運動生涯添上了最輝煌的一筆。