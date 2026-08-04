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力積電（6770）今（4）日下午舉行記者會，說明後續營運規劃，同時公布創辦人暨董事長黃崇仁追思事宜。副總經理譚仲民表示，追思會將於明（5）日起至8月12日對外開放，採全預約制辦理；此外，已獲台積電創辦人張忠謀同意出任治喪委員會榮譽主委，至於告別式時間、地點仍待確認，將另行公布。譚仲民表示，追思會自8月5日起至8月12日止全面開放各界前往悼念，期間包含週末假日皆照常開放。為維持現場秩序及控管人流，全程採預約制辦理，公司已設置專責聯繫窗口，民眾完成預約後，即可依預約時段前往追思會場致意。譚仲民指出，目前治喪委員會籌組工作仍持續進行中，相關細節尚待確認。不過，已確定由台積電創辦人張忠謀擔任治喪委員會榮譽主委。至於告別式的舉辦時間、地點及後續安排，待確定後將統一對外公布，並通知親友及各界人士。現階段將先開放追思會場，供社會各界預約前往追思黃崇仁。