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▲柯佳嬿在IG挺公視。（圖／翻攝自柯佳嬿IG@ alicekochiayen）

公視115年度預算遭到凍結，引發關注，53位來自公視、小公視等第一線製作人發起「公視是全體國民的公視，籲請立委勿凍刪預算」連署，目前已經超過10萬人參加，柯佳嬿也在社群平台發聲，公開表達對公視的支持。柯佳嬿3日在社群平台轉發公視貼文，表示自己無論是演員還是觀眾，都很珍惜公視的存在，「在公司總能看到優質的好戲與節目，許多創作者的一步也是由這裡開始的，作為一個演員與觀眾，希望公視長長久久。」並分享連署網址。恰好今（4）日台灣公共廣播集團（TBS）舉辦成立20周年「電視台開放日」開幕記者會，不過焦點除了活動本身，日前立法院審查預算時刪減、凍結公視及TaiwanPlus相關預算爭議也持續延燒。文化部長李遠出席時坦言，日前在立法院面對預算審議時承受極大壓力，「我心裡想的只有保住預算」，也因此針對先前談及TaiwanPlus的發言公開致歉，向公廣集團董事長胡元輝及所有同仁表示：「希望大家原諒我講錯話。」不少網友也湧入Threads討論，「沒想到有藝人敢發聲」、「瘋掉好意外」、「柯佳嬿真的是演戲好看人美又心善」、「感謝柯佳嬿支持公視」、「我真的要發瘋，佳嬿」。