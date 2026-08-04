由Century Games Pte. Ltd.推出、杰遊有限公司發行的極地生存策略手遊 《寒霜啟示錄》，將和放置中世紀生存遊戲《Kingshot》共同合作，即日起到8月10日舉辦「雙星同行」活動，玩家可在遊戲中獲得多項好禮。除了線上遊戲之外，線下也有《寒霜啟示錄》「熊先生書屋」出沒誠品動漫祭，《Kingshot》國王燒烤節邀請金娜妍端出私房菜單，玩家們不要錯過了！
兩款遊戲推連動 「雙星同行」拿資源
官方宣布，即日起至8月10日，《寒霜啟示錄》、《Kingshot》遊戲玩家可登入遊戲參與「雙星同行」系列任務，獲取大量資源、城鎮裝扮與行軍外觀。
📍冰雪漫遊記／極地漫遊指南：每日完成挑戰任務累積積分，可獲得階段性好禮。
📍碧海的樂章／冰雪的樂章：完成行列任務即可獲得裝飾幣等對應獎勵。
📍凜冬雙王／極地之王：分7階段累積積分，每階段與總積分都有排名獎勵。
📍累儲好禮：儲值達到指定積分可領取對應獎勵，以及行軍裝扮。
📍極地商鋪：冒險幣/雙星紀念幣，可前往極地商鋪兌換城鎮裝扮、加速道具與各式資源。
《寒霜啟示錄》「熊先生書屋」誠品動漫祭開張
8月在誠品書店松菸、9月誠品書店西門將推出「熊先生書屋」，不僅有全球首發《寒霜啟示錄》官方動畫、周邊商品、打卡布景等，在活動期間購買指定品項漫畫、輕小說即贈全球首發《寒霜英雄別冊-茉莉篇》，數量有限，贈完為止。活動網址：https://reurl.cc/qagVZy。
《Kingshot》推國王燒烤節 娜妍私房菜登場
手遊《Kingshot》和燒烤品牌「焦糖楓」與「柒息地」一起打造「國王燒烤節盛典」，玩家們可以到店家吃到限定聯名套餐，更邀請韓國啦啦隊女神金娜妍擔任活動大使，金娜妍親自打造多道私房菜單，邀請玩家們一起吃大餐。即日起到8月31日，購買聯名餐點，可獲得Q版娜妍紀念杯和限量虛寶卡。
《寒霜啟示錄》
雙平台下載連結：https://app.adjust.com/1aapo8u0_1al4bwu4
官方Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/WhiteoutSurvival.tw
官方 Instagram：https://www.instagram.com/whiteoutsurvival_tw/
《KingShot》
雙平台下載連結：https://app.adjust.com/1t4l49pt_1t9m4kst
官方粉絲團：https://www.facebook.com/Kingshot.tw
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官方宣布，即日起至8月10日，《寒霜啟示錄》、《Kingshot》遊戲玩家可登入遊戲參與「雙星同行」系列任務，獲取大量資源、城鎮裝扮與行軍外觀。
📍冰雪漫遊記／極地漫遊指南：每日完成挑戰任務累積積分，可獲得階段性好禮。
📍碧海的樂章／冰雪的樂章：完成行列任務即可獲得裝飾幣等對應獎勵。
📍凜冬雙王／極地之王：分7階段累積積分，每階段與總積分都有排名獎勵。
📍累儲好禮：儲值達到指定積分可領取對應獎勵，以及行軍裝扮。
📍極地商鋪：冒險幣/雙星紀念幣，可前往極地商鋪兌換城鎮裝扮、加速道具與各式資源。
8月在誠品書店松菸、9月誠品書店西門將推出「熊先生書屋」，不僅有全球首發《寒霜啟示錄》官方動畫、周邊商品、打卡布景等，在活動期間購買指定品項漫畫、輕小說即贈全球首發《寒霜英雄別冊-茉莉篇》，數量有限，贈完為止。活動網址：https://reurl.cc/qagVZy。
手遊《Kingshot》和燒烤品牌「焦糖楓」與「柒息地」一起打造「國王燒烤節盛典」，玩家們可以到店家吃到限定聯名套餐，更邀請韓國啦啦隊女神金娜妍擔任活動大使，金娜妍親自打造多道私房菜單，邀請玩家們一起吃大餐。即日起到8月31日，購買聯名餐點，可獲得Q版娜妍紀念杯和限量虛寶卡。
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官方 Instagram：https://www.instagram.com/whiteoutsurvival_tw/
《KingShot》
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