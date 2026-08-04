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▲▼「蜘蛛人模仿大賽」，一開始是5人比拚，後來加入了湯姆霍蘭德。（圖／YouTube@Ibai）

漫威新片《蜘蛛人：重生日》上映中，飾演蜘蛛人的湯姆霍蘭德（Tom Holland）日前上《Ibai》宣傳時，卻鬧出一段超有話題的趣事，他悄悄以匿名身分參加一場「蜘蛛人模仿大賽」，結果一路比賽下來，不但沒有奪冠，最後淘汰他的評審竟然還是未婚妻千黛亞（Zendaya），意外笑翻大批網友。西班牙知名實況主Ibai Llanos舉辦「蜘蛛人模仿大賽」，共有5名參賽者戴著頭套、穿上蜘蛛人戰服登場，所有人都隱藏真實身分。比賽除了重現電影中的經典橋段外，還設計了敏捷度、體能與反應力等關卡，考驗大家是否真的像蜘蛛人。隨著比賽進行，場上人數一路淘汰到剩下3人，此時又突然加入一位神祕參賽者，同時千黛亞也驚喜現身擔任評審，讓現場氣氛瞬間沸騰。而這位臨時加入的神祕選手，其實就是湯姆霍蘭德本人，他不僅重現蜘蛛人的招牌姿勢與肢體動作，還完整還原角色神韻，展現「正版蜘蛛人」的實力，豈料到了最後評審投票時，千黛亞卻把冠軍票投給2號參賽者，湯姆霍蘭德因此無緣奪冠；等到他摘下頭套公開身分後，全場瞬間陷入驚呼，大家才發現蜘蛛人本尊竟然在模仿大賽輸給其他人。雖然從千黛亞與湯姆霍蘭德彼此的互動，以及揭曉身分後眾人的反應來看，這橋段很可能早已事先安排，但也成功製造滿滿話題，不只讓現場效果十足，也替《蜘蛛人：重生日》帶來一波討論熱度。