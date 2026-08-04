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洪秀柱談血統認同：在台灣生的浙江餘姚人

批民進黨「去中國化」 洪秀柱：血脈終將覺醒

網友不留情開嗆：想當中國人就搬過去

國民黨前主席洪秀柱去年9月赴中國北京參加中共「九三閱兵」，並登上天安門城樓，引發台灣社會高度爭議；未料，近日她接受中國媒體專訪時，再度談及身分認同議題，公開表示「做中國人很驕傲」，並自豪身為浙江人。相關訪談片段在社群平台流傳後，引發熱烈討論，不少台灣網友也留言表達強烈不滿。洪秀柱今年7月接受中國官媒《央視》旗下新媒體訪問時，談到自己的家庭背景與身分認同，她表示，雖然出生於台灣，但祖籍來自浙江餘姚，因此自稱「我是台灣生的浙江餘姚人」。訪談中，洪秀柱大力介紹浙江發展，不只是經濟大省，也是數位經濟的領頭羊，更是推動高品質發展的典範。「做中國人驕傲，做浙江人我們覺得很驕傲。」洪秀柱自豪地指出，身為浙江鄉親，也希望能藉由浙江目前的發展成果與資源，「幫襯、扶持一下我們年輕人的未來」，同時也向外界呼籲，大家共同努力。談到兩岸關係時，洪秀柱批評民進黨長期推動「仇中、去中、反中」路線，認為此舉讓台灣年輕世代對兩岸歷史與文化產生混淆。她以台灣傳統節慶為例指出，台灣民眾仍過春節、端午節，也保有吃粽子、划龍舟、團圓等文化習俗，這些生活方式與中國都是相同的。「再怎麼去中國化，能夠去得了已經生根的習俗跟生活習慣嗎？所以它（民進黨）去不了的。」洪秀柱進一步表示，如果一個人不了解歷史，就容易受到政治影響；當民眾真正理解歷史脈絡後，便會產生文化認同。她更形容，這種認同來自長久累積的情感連結，「一旦被喚起，血脈就立刻會覺醒」。洪秀柱相關訪談內容曝光後，迅速在Threads引發討論，大批網友湧入留言區諷刺：「那麼驕傲就搬家過去，幹嘛拖別人也去。你家的祖先自己去拜」、「怎麼不滾回浙江？」、「吃裡扒外的匪類真多」、「想當中國人就搬過去，別拖台灣人一起跳水」、「直接去不用等耶，啊不就委屈你了」、「直接放棄中華民國國籍就好了」。