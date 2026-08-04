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▲玩鮭之麵，鮮美鮭魚變身夏日冷麵，加入紫蘇和風醬，滑順Q彈、酸甜清爽。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲今年爭鮮鮭魚季以「整條鮭魚」為核心概念，九道限定新品誠意滿滿，鮭魚季新品價格、必吃亮點一次收。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲物以稀為鮭，售價100元，肥美鮭魚頭刷上濃郁照燒醬烘烤，醬香與豐沛油脂完美融合。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲炙命百香鮭（圖左）、鮭寶愛蛋寶（圖右）、可可夜總鮭（下方）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲爭鮮同步推出超吸睛鮭魚扇，將鮭魚頭、鮭魚肚、鮭魚尾變身限量收藏周邊，共有三款造型。（圖／爭鮮提供）

▲壽司郎今年夏天獻上全新「夏日納涼宴」，打造從開胃、主食到甜點都令人滿足的限定盛宴。（圖／業者提供）

一年一度爭鮮鮭魚季來了！今年首度挑戰整條鮭魚「從頭吃到尾」，完整運用鮭魚各部位，打造九道創意料理，包括「鮭魚の背肌」一份150元，有厚厚五大片，平均單片只要30元，還有「鹹的」甜點，有「卵驚甜霜淇淋」、「犯鮭千層」等，9道鮭魚季新品、價格。且獲得隱藏優惠碼，滿500元可換一盤60元。物以稀為鮭（價格100元）：肥美鮭魚頭刷上濃郁照燒醬烘烤，醬香與豐沛油脂完美融合。鮭魚の腹肌（價格150元）：選用老饕最愛的鮭魚肚打造，嚴選口感豐富、入口即化的珍稀部位。鮭魚の背肌（價格150元）：一次品嚐五大片鮮嫩的鮭魚三角背肉，平均單片只要30元，份量滿載、口感豐盛。玩鮭之麵（價格100元）：鮮美鮭魚變身夏日冷麵，加入紫蘇和風醬，滑順Q彈、酸甜清爽。可可夜總鮭（價格60元）：焦糖鮮鮭搭配可可脆酷力，鹹甜交融的邪惡滋味，刷新味蕾的最狂享受。炙命百香鮭（價格60元）：香濃起士交織百香果酸甜，搭配肥美鮭魚油脂，衝擊味蕾的鹹甜享受。鮭寶愛蛋寶（價格60元）：滑嫩茶碗蒸搭配鮭魚卵，鮮美海味在口中爆發，蛋香與極致海味交融。犯鮭千層（價格80元）：香濃奶香千層遇上燻鮭，層層堆疊出絕妙風味，顛覆對甜點的想像。卵驚甜霜淇淋（價格100元）：綿密霜淇淋灑上鮮甜鮭魚卵，挑戰超狂甜點極限，感受視覺與味覺的雙重饗宴。且8月4日至9月21日活動期間，爭鮮APP會員至全台爭鮮迴轉壽司及爭鮮PLUS實體門市，單筆消費滿350元，即可隨機獲得一把扇子（數量有限、送完為止）。每把鮭魚扇背面更暗藏驚喜，特別設計優惠碼彩蛋，集滿折扣碼可在APP換專屬優惠，下次消費滿500元即可兌換「60元新品1盤」，限定下次回店使用。壽司郎今年夏天獻上全新「夏日納涼宴」，以豪邁海鮮、日本人氣名店拉麵及日式喫茶店經典甜點，打造從開胃、主食到甜點都令人滿足的限定盛宴。包括「極味 炙燒黑鮪魚大腹（120元）」、「炙燒起司極上鰻魚（70元）」、「醃漬櫻色蘿蔔活締真鯛（80元）」、「赤鯥（30元）」、「煙燻半生章魚（70元）」、「鮭魚卵大甜蝦（120元）」、「帶頭肉大蝦（50元）」、「焦香半熟赤蝦（80元）」。日本兵庫縣三宮人氣名店「丸高中華そば」監修的「和歌山 豚骨醬油拉麵（140元）」，喜愛清爽口味的消費者，則不能錯過夏季限定的「梅干昆布絲鯛魚烏龍麵（130元）」，將烏龍麵加入炙燒鯛魚、紫蘇葉、蔥花、昆布絲與整顆梅干，創造爽口不膩的夏日風味。本檔活動，也為甜點控帶來全新驚喜！推出限定「經典布丁聖代（140元）」，以一整顆香甜布丁搭配馬斯卡彭冰淇淋、牛奶布丁與焦糖醬，重現日式喫茶店經典甜點風情。全新推出「芒果卡達拉娜（110元）」，使用100%芒果泥製作，不添加人工香料。