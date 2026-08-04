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民進黨桃園市長參選人黃世杰日前拋出將敬老卡點數由800點增加至1200點，桃園市府今（4）日也宣布將於2027年元旦升級，包括每月開放200點抵農會消費、100點抵醫療、愛心計程車補助每趟90點等。對此，黃世杰競選辦公室新聞部主任黃宣尹表示，張市府眼見這些方案受到廣大迴響，趕緊提出做半套的方案跟進，根本無心照顧長輩，只想做個交代。黃宣尹指出，黃世杰早已提出敬老卡升級政見，包含點數增加至1200點、累積至年底不月結、可至超商超市、農漁會、健保藥局、特約醫院使用，「張市府眼見這些方案受到廣大迴響，趕緊提出做半套的方案跟進，根本無心照顧長輩，只想做個交代」。黃宣尹表示，過去新聞處長一直批評敬老愛心卡政策，現在張善政市長仍跟進敬老卡相關措施，不知道是誰打誰的臉，「請張市府內部先溝通好，不要一邊批評，又一邊偷學跟進，但又不甘願的只做半套，完全無心照顧長輩」。黃宣尹奉勸張市長，如果無心市政，就讓有心照顧桃園的黃世杰來照顧市民，「不要三年不做事，只會在選前喊口號，為了自己的選情急就章」。