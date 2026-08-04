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中聯油品風波，台中市府8年來僅配合中央抽驗中聯一次，如今台中市長盧秀燕卻將矛頭指向台糖在5月檢驗發現油品不合格，直指台糖油品事業部就在台南，對此台南市長黃偉哲今（4）日為盧秀燕解惑，特別前往油品事業部訪查，證實該處販售的品項是汽油跟柴油，對於盧秀燕甩鍋大翻車，黃偉哲坦言莫名其妙，籲盧秀燕別把「馮京當馬涼」，為的就是要把鍋甩給台南，奉勸在甩鍋前還是要先了解一點。黃偉哲說，盧秀燕還特別信誓旦旦製作手卡提到，所謂台糖油品事業部在台南新營，並要求台南市府去查，去訪查後發現，台糖油品事業部賣的是汽油，所以這部分覺得有點莫名其妙，籲盧秀燕別把「馮京當馬涼」，為的就是要把鍋甩給台南，奉勸甩鍋前還是要先了解一點。黃偉哲說，但是台南市府仍秉持著縣市政府合作精神，在查到油品有問題的時候，第一時間沒有延誤通知台中市府，還有嘉義市府與宜蘭縣府。強調相信國家是大家的，即便有人在做政治操作，但還是要秉持著專業的食安精神，第一時間就通知該管的地方政府。