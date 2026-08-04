中央氣象署發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛影響，今（4）日南投、雲林至高雄地區及臺中、屏東山區有局部大雨發生的機率，適逢下班時間，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。
🟡115/08/04 發布大雨特報
◾影響時間：04日下午至04日晚上
◾大雨：臺中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣山區
今（4）日各地持續高溫炎熱、多雲到晴，午後中南部、花東及各山區有局部雷陣雨，高溫32至35度，大台北、西半部近山區36度以上。明天至周四（8月5日至8月6日）受低壓帶影響，轉吹偏東北風至北風，水氣會增加，因此北部、宜蘭降雨增多，其他地區午後也有雷陣雨，山區留意局部大雨。
周六父親節至下周一，受到白海豚颱風外圍環流影響，北台灣平地、中部山區雨勢較明顯，有局部大雨，北部山區則有豪雨機率，其它地區整天也不定時有短暫陣雨，下周一颱風逐漸遠離，轉偏西南風，西半部及宜蘭仍有局部降雨。
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◾影響時間：04日下午至04日晚上
◾大雨：臺中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣山區
周六父親節至下周一，受到白海豚颱風外圍環流影響，北台灣平地、中部山區雨勢較明顯，有局部大雨，北部山區則有豪雨機率，其它地區整天也不定時有短暫陣雨，下周一颱風逐漸遠離，轉偏西南風，西半部及宜蘭仍有局部降雨。