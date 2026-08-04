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▲孟庭葦（如圖）今年56歲仍保養得相當好，她說自己沒有特別保養，可能跟吃素30年有關。（圖／記者朱永強攝影）

56歲玉女歌手孟庭葦離開台北20年，今（4）日罕見出席媒體見面會，2013年她宣布與張志鵬離婚，談及感情現況，孟庭葦透露單身20年，笑說：「沒有另一半就不會有折磨，自己一個人比較好，屬於人間清醒。」不過，孟庭葦也直言身邊有挺多追求者，甚至還有粉絲在演唱會時，送上999朵玫瑰花到現場。孟庭葦消失台灣歌壇20年，去年開啟「孟里花落知多少」出道35周年巡迴演唱會，在佛山，上海，北京，汕頭，瀋陽，青島，南京等城市開唱。久違與媒體們見面，她坦言自己站在台上唱歌不緊張，但面對人群就會緊張，昨晚更有點小失眠。今年56歲的她，仍保養得相當好，孟庭葦說自己沒有特別保養，可能跟吃素30年有關，再加上打坐習慣、每天靜心打坐，因此獲得巨大能量。孟庭葦2013年和前夫張志鵬離婚，被問到感情現況，她透露自己單身20年，因為沒有煩心事所以狀態越來越好，「沒有另一半就不會有折磨，我對人世間很多事看得很透徹，屬於人間清醒。」未來是否還會想談戀愛、結婚？對此，孟庭葦回答：「我沒去思考，很多姻緣會自然出現，沒有刻意要或是不要，順其自然。」不過，孟庭葦自爆身邊追求者還是挺多的，甚至曾有仰慕者送999朵玫瑰到演唱會現場。近來在中國舉辦演唱會的她，透露目前住在台南，孟庭葦說：「因為我喜歡遠離大城市，步調比較慢。」被問到在路上是否會被認出來？她則透露出門都會戴口罩。至於演唱會有沒有台灣場？孟庭葦表示：「一直都有人在敲碗，但是2026年演唱會就要收官，有緣分的話再看看。」