我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨不分區立委翁曉玲今（4）日下午表示，她去（2025）年12月底跟藍白委與軍公教警消團體向監察院陳情彈劾行政院長卓榮泰，指卓未依規副署立法院三讀通過法案，並依法編列預算，但結果，7個月後接獲監院回函決議「不予立案調查」，且未附任何理由。翁曉玲痛批，監察院是護衛英皇、賴皇政權的禁衛軍，真可關門大吉了。翁曉玲指出，去年12月23日，她代表立法院國民黨黨團及民眾黨黨團，與王鴻薇、徐巧芯、麥玉珍、張啓楷等委員及軍公教警消九個協會團體，一起到監察院遞交彈劾行政院院長卓榮泰的陳情書。事隔7個月，今天收到監察院回覆給她的公函，結論是，「…有關行政院院長卓榮泰不予副署貴院三讀通過「財政收支劃分法」修正案，且未依貴院三讀通過 「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」等修正案編列預算，涉有違憲違法，請依法糾彈等情，案經本院司法及獄政委員會審議決議，不予立案調查，請查照」翁曉玲說，至於為何本案不予立案？監察院未具任何理由。這屆監察院果真是只關心蘿蔔糕內有無蘿蔔，毫不在乎卓榮泰這般違憲不副署、不依法編列預算的荒唐行徑。翁曉玲批，難怪有人批評監察院是包庇權貴的「廢物院」，而她看它其實更像是護衛英皇、賴皇政權的禁衛軍，監察院真可關門大吉了。