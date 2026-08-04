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▲陳鏞基引退記者會上侃侃而談退休心情，也很感謝一路支持他的球迷們。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.04）

中華職棒統一7-ELEVEn獅內野手陳鏞基本季將高掛球鞋，8月11日、12日獅隊將前往台東，舉辦「回家之路」引退賽。陳鏞基今（4）日在引退記者會後透露，前次獅隊在台東比賽，他因得了流感而錯過，因此這將是他首度以職業球員的身份在老家出賽，「感謝球團給我這機會，能夠讓自己身邊的親友，就近欣賞我職業球員的比賽。」他也說，引退不代表結束，而是換個方式為棒球付出，「因為棒球是我最喜歡的事情。」今日在引退記者會上，陳鏞基談到家人時一度落淚，但仍忍住情緒讀完講稿。他笑說，「因為今天有化妝，很怕哭了妝會花掉。」上週日奪下本季首次MVP，陳鏞基在頒獎時也感性落淚，他坦言，有時候情緒會一瞬間湧入，「但我自己情緒轉變蠻快的，一下子就可以拉回來。就像人家說的，打球時得失心不能太重，失誤了下一球要馬上轉換過來，我覺得這就是棒球，所以才有這樣的（情緒轉換）能力。」陳鏞基認為，引退不是結束，只是換個方式去為棒球付出，「對我來講，棒球是我很喜歡做的事情，那我只是利用不一樣的角色去做我喜歡做的事，用另外一種方式去為棒球付出。」他坦言，自從宣布本季引退後，每場比賽都適用感恩的心情去面對，「我一直告訴自己要感恩，要感謝身邊所有幫助過我的人，感謝棒球給了我這一切，抱持感恩的心情去面對所有接下來的比賽。」獅隊將在8月11日、12日前往陳鏞基老家台東舉辦主場賽事，他坦言，這是他回到中職後，首度在台東球場出賽，前次獅隊在台東出賽，陳鏞基卻因流感而錯過家鄉父老面前打球，「感謝球團給我這機會，能夠讓自己身邊的親友，就近欣賞我職業球員的比賽。」獅隊近幾年不少選手退役，像是高國慶、潘武雄、潘威倫以及胡金龍，陳鏞基說，老隊友在引退儀式時，自己都盡量迴避，「先不要聽他們致詞時講什麼，因為我怕我受不了。那個時候的想法是，我沒有辦法想像我站在那邊，結果今年還是輪到我了，但我會好好跟大家說再見的。」最後陳鏞基說，剩下的就等到9月19、20日引退賽再說了。現年43歲的陳鏞基，2004年與西雅圖水手隊簽約，展開旅美生涯，最高層級達到3A，離最高殿堂僅一步之遙，2010年陳鏞基返台投入中職選秀，成為該年度選秀狀元。陳鏞基效力獅隊16個賽季，累積1338安、136轟、120盜、738打點，是中職第8位「千安、百轟、百盜」的球星，生涯打擊率3成03。