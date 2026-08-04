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中部地區將於8月10日下午2時30分至3時，實施「2026城鎮韌性（防空）演習」。台中捷運公司表示，演習期間捷運全線維持正常營運，旅客可照常搭乘，但配合演習規定，警報發布期間各車站將實施人員及停車場管制。中捷公司指出，演習警報發布後，下車旅客須暫時停留於車站內，並配合站務人員及捷運警察引導，進行防空疏散避難演練，待警報解除後方可離站。此外，各捷運站附屬停車場也將同步進行管制，車輛「只進不出」，提醒旅客及早規劃行程，以免影響後續安排。值得注意的是，本次演習依國家通訊傳播委員會（NCC）規劃，將同步辦理行動網路降速演練，模擬災害漫遊及分級限流所導致的網路頻寬不足情境。中捷公司提醒，為避免網路壅塞影響行動裝置數位支付的流暢度，建議旅客於演習期間，改用實體信用卡、電子票證或其他支付方式進出站，以確保通行順暢。中捷公司強調，依據「民防法」第25條規定，若民眾未配合演習管制及演練，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。請旅客多加留意並配合相關引導，共同提升全民防空避難及災害應變能力。