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▲湯姆霍蘭德（右）被拍到等紅燈熱吻千黛亞（左）。（圖／翻攝自X）

漫威新片《蜘蛛人：重生日》全球熱賣9.27億美元（約300億元台幣），片中男、女主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）與千黛亞（Zendaya）的戀情也再次成為影迷熱門話題，兩人在戀情公開之前，早在2021年就被直擊在洛杉磯開車等紅燈時，把握每分每秒在車內熱吻，畫面曝光後讓這對「彼得帕克與MJ」成功從銀幕走入現實。2021年7月，湯姆霍蘭德與千黛亞被拍到一起開車出門，當時兩人坐著價值12萬美元（約台幣350萬元）的奧迪跑車，馬路上等紅燈的時候，湯姆一個轉頭吻上副駕上的千黛亞，雙手捧著她的臉頰開親，完全不放過任何一秒可以親密的時間。湯姆霍蘭德、千黛亞2017年合作電影《蜘蛛人：返校日》結緣，由於戲裡有大量感情戲，兩人從合作初期就多次傳出緋聞，不過當時千黛亞曾在社群否認戀情，表示兩人只是好友，直到車內親吻照片曝光後，戀情才真正公諸於眾。經過數年的交往後，兩人在2024年12月宣布結婚，傳聞在去年6月由男方親口證實，同時表示：「婚禮當天家人、好友全部都在場。」不過對於婚禮細節可是保密到家，儘管如此，兩人還是常常在銀幕前放閃，不僅採訪時總是手牽手，千黛亞一開口說話時，湯姆霍蘭德都會露出充滿愛的表情看著老婆，超戀愛腦表現成為了《蜘蛛人：重生日》電影劇情之外，另一個掀起大家討論的話題。