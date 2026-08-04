細胞科技洗顏品牌Miracle Bubbles 3928持續拓展服務版圖，旗下第三間門市「新板店」於2026年8月1日正式開幕。新店座落於交通便利、商業與住宅機能兼具的新板特區，也是品牌成立以來首間加盟店，象徵MB3928的服務模式正式邁向規模化發展。
品牌代言人、金曲歌后孫淑媚當日也親臨現場，與品牌團隊共同見證新店啟航。與MB3928合作邁入第二年的她，本身也是品牌護膚產品愛用者，現場不只分享日常養膚習慣，更公開粉絲敲碗已久的「妝容服貼小心機」。
不只洗乾淨，更要把肌膚照顧好
面對長時間上妝、空氣髒污、日曬與作息不規律等現代生活型態，單靠居家潔顏未必能完整照顧不同膚況。MB3928因此提出「細胞科技洗顏」概念，結合專業美容儀器、肌膚觀察與科研護膚品，將基礎潔顏延伸為包含淨化、保濕、滋養與緊緻管理的專業養膚程序。
課程從清潔老廢角質與肌膚髒污開始，再依個人需求安排保濕滋養、修護調理及緊緻養護，並導入胞外體、PDRN、玻尿酸與多種仿生護膚成分，讓洗顏不只停留在表面清潔，更成為有步驟、有節奏的定期膚況管理。
孫淑媚公開妝容服貼小心機
經常面對演出、拍攝與頻繁上卸妝的孫淑媚分享，肌膚若沒有好好照顧，很容易因忙碌作息而「鬧脾氣」。她平時會使用MB3928「逆時活萃」進行每週定期養護；重要工作前一晚則敷上修護面膜，隔天上妝前再使用人蔘瑩潤精華補充水分與滋潤感。
對於粉絲期待她開設彩妝課，孫淑媚笑稱，自己只是喜歡嘗試，也逐漸找到適合自己的妝容。她認為，漂亮底妝的關鍵仍是先照顧好膚況：「肌膚水潤、底妝自然服貼，看起來就會有好膚質。」
首間加盟店落腳新板，拓展科技養膚版圖
MB3928定位介於傳統美容SPA與醫美保養之間，透過非侵入式美容儀器、科研護膚品與標準化服務程序，發展可定期進行的「遞進式養膚」概念：先做好清潔淨化，再補充水分與滋養，最後依需求加強修護及緊緻管理，透過規律保養陪伴肌膚維持平衡、柔潤與自然光澤。
繼竹北店與大直店後，新板店延續品牌銀、白與淺藍的科研美學，為大台北地區消費者提供科技洗顏新選擇。品牌亦推出首次體驗優惠，相關資訊可至官方網站或LINE官方帳號查詢。
官方網站｜www.mb3928.com LINE官方帳號｜@mb3928
大直店｜台北市樂群二路279號 、新板店｜新北市板橋區新府路1-1號、竹北店｜竹北市光明六路東二段258號
品牌代言人、金曲歌后孫淑媚當日也親臨現場，與品牌團隊共同見證新店啟航。與MB3928合作邁入第二年的她，本身也是品牌護膚產品愛用者，現場不只分享日常養膚習慣，更公開粉絲敲碗已久的「妝容服貼小心機」。
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面對長時間上妝、空氣髒污、日曬與作息不規律等現代生活型態，單靠居家潔顏未必能完整照顧不同膚況。MB3928因此提出「細胞科技洗顏」概念，結合專業美容儀器、肌膚觀察與科研護膚品，將基礎潔顏延伸為包含淨化、保濕、滋養與緊緻管理的專業養膚程序。
課程從清潔老廢角質與肌膚髒污開始，再依個人需求安排保濕滋養、修護調理及緊緻養護，並導入胞外體、PDRN、玻尿酸與多種仿生護膚成分，讓洗顏不只停留在表面清潔，更成為有步驟、有節奏的定期膚況管理。
孫淑媚公開妝容服貼小心機
經常面對演出、拍攝與頻繁上卸妝的孫淑媚分享，肌膚若沒有好好照顧，很容易因忙碌作息而「鬧脾氣」。她平時會使用MB3928「逆時活萃」進行每週定期養護；重要工作前一晚則敷上修護面膜，隔天上妝前再使用人蔘瑩潤精華補充水分與滋潤感。
對於粉絲期待她開設彩妝課，孫淑媚笑稱，自己只是喜歡嘗試，也逐漸找到適合自己的妝容。她認為，漂亮底妝的關鍵仍是先照顧好膚況：「肌膚水潤、底妝自然服貼，看起來就會有好膚質。」
首間加盟店落腳新板，拓展科技養膚版圖
MB3928定位介於傳統美容SPA與醫美保養之間，透過非侵入式美容儀器、科研護膚品與標準化服務程序，發展可定期進行的「遞進式養膚」概念：先做好清潔淨化，再補充水分與滋養，最後依需求加強修護及緊緻管理，透過規律保養陪伴肌膚維持平衡、柔潤與自然光澤。
繼竹北店與大直店後，新板店延續品牌銀、白與淺藍的科研美學，為大台北地區消費者提供科技洗顏新選擇。品牌亦推出首次體驗優惠，相關資訊可至官方網站或LINE官方帳號查詢。
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